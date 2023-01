Roberto Contreras dice que es perseguido por el Partido Libre

El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, denunció que está siendo “perseguido” por el partido Libertad y Refundación (Libre) luego del cierre de unos de sus restaurantes en Tegucigalpa, capital de Honduras.

“Qué he hecho yo para merecerme la persecución de Libertad y Refundación, que he hecho yo para que el gobierno me lleve a la Fiscalía, me saque calumnias y todos estos politiquillos me orillen para renunciar a la alcaldía de San Pedro Sula”, dijo el edil en un video que publicó en sus redes sociales.

Roberto Contreas dijo que entre sus “perseguidores” está Omar Menjívar, que fue “mencionado en el ‘Canastazo’ tomando fotos de la municipalidad para andar haciendo actividad política”. “Exijo que se reabra mi restaurante, sinvergüenzas”, finalizó el alcalde.

La Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA) informó a través de un comunicado que la cadena de restaurantes de Power Chicken cuenta con bacterias en sus equipos y alimentos lo cual provocó la intoxicación de varias personas.

“ARSA realizó inspecciones en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula a fin de evaluar la inocuidad de los alimentos y comprobar el cumplimiento de estándares de limpieza y sanitización, buenas prácticas de manufactura y preparación de alimentos”, dijo el escrito.

Indicaron que se tomó las muestras correspondiente en el cual se detectó la presencia de diversas bacterias, tales como: “Escherichia Coli, Coliformes Totales y Staphylococcus aureus, Aerobios Mesófilos, entre otros, en alimentos servidos, superficies de preparación de alimentos, agua para la preparación de comidas y manos de los manipuladores”.

Las autoridades sanitarias determinaron con los resultados que hay una contaminación cruzada que representa un grave riesgo para la salud de los consumidores por lo que realizaron medidas preventivas de desinfección y sanitización, lo que llevó un tiempo de cuatro horas.

“Se procedió a realizar retención de productos que no contaban con registro sanitario y, a la brevedad, se llevará a cabo la correspondiente audiencia de descargo, según las disposiciones legales establecidas en la normativa legal vigente”, reiteraron.