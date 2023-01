Se reactiva comercio en el centro tras cese de protestas de vendedores

A las 8:00 am, algunos vendedores obstaculizaron el paso en la tercera avenida frente a la catedral durante menos de 20 minutos.

“Esperamos que el alcalde acceda a reunirse con nosotros, no habrá más protestas”.

Fredy Núñez, presidente del Sindicato de Vendedores Libre de Mercados, Ferias Estacionarias de Honduras (Sivelefest), expresó a sus similares las “motivaciones de su lucha” y la reactivación comercial de la zona para luego retirarse a sus puestos de venta.

Núñez dijo a LA PRENSA que aún esperan que el alcalde Roberto Contreras los atienda en una reunión, pero que ayer no hubo respuesta de él. Aseguró que durante el resto de la semana, y si no hay nuevos desalojos, no habrá protestas.

“Hemos hecho el llamado al diálogo al alcalde a través de los medios, pero no ha dado una respuesta. Nosotros estamos dispuestos a un ordenamiento, pero mientras no haya un predio, ahí vamos a estar”, comentó. Núñez aseveró que no tienen negociaciones ni venta de predios en el terreno municipal del megamercado, tal como lo asegura el alcalde.