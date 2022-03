Negocios nocturnos piden ampliación de horarios hasta las 4:00 am

Mientras los propietarios de bares y discotecas piden que los dejen trabajar, las autoridades municipales señalan que hay mucho incumplimiento en estos negocios que han causado incluso el desplazamiento de pobladores que han tenido que vender o rentar sus casas.

Cada fin de semana, la Policía Municipal sanciona un promedio de 25 bares, discotecas y restaurantes que incumplen el Plan de Arbitrios, ya sea por no tener el debido permiso, porque encuentran clientes fumando en el espacio no permitido, por no respetar el horario, entre otras faltas.

En San Pedro Sula operan más de 200 restaurantes y bares, la mayoría en zonas que antes eran consideradas residenciales pero que ahora son catalogadas de usos mixtos, es decir, residenciales y comerciales.

Para el caso, las colonias Trejo, Jardines del Valle, barrio Río de Piedras y el que actualmente está creciendo, el sector Stibys, en el noroeste de la ciudad.

Jaime Flores Mejía, gerente de Prevención, Seguridad y Movilidad Urbana de la Municipalidad, declaró a Diario LA PRENSA que debido a la contracción económica causada por la pandemia y por las tormentas Eta y Iota comprenden que es necesario crear el ambiente para que los emprendedores trabajen y logren ingresos; pero señaló que debe respetarse la paz y convivencia de los ciudadanos.