Llanteras y hasta ventas de tortillas acorraladas por el cobro de extorsión

Recomendaciones

1.- Para evitar ser víctimas de extorsión: no dar su número telefónico a personas desconocidas, solo a gente conocida o en caso de trámites indispensables.

2.- Tener identificador de llamadas: no contestar llamadas de teléfonos desconocidos.

3.- No dar información personal por vía telefónica.

4.- No caer en engaños cuando prometen algún tipo de incentivo o premios.

5.- Ante una llamada extorsiva deben mantener la calma, no confronte a quien le llama, no corte la llamada, trate de grabar la llamada, no negocie con el extorsionador y llame a la línea 143 o 911.