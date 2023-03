Medio Ambiente: Evalúan daños en acuífero Sunseri

Los pobladores que buscan invadir el acuífero aseguraran no querer poner en riesgo el suministro de agua, solo buscan tener acceso a casas dignas, pues actualmente viven a orillas de los bordos de Bermejo y la Bográn.

“Hasta que no venga el alcalde a darnos la cara no nos vamos a mover. Somos dignos de un techo, aquí hay niños pequeños y personas de la tercera edad que necesitan donde descansar, pero no tenemos dinero para alquiler”, dijo Víctor García, poblador.