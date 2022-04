Médicos exigirán en las calles pago de salario de cuatro meses y sus plazas

Hoy se cumplen seis días de paros parciales en hospitales por el pago atrasado de cuatro meses de salario e incumplimiento de plazas permanentes.

Ante la falta de respuesta de la Secretaría de Salud, los médicos del Leonardo Martínez se tomarán esta semana varias vías de la Capital Industrial hasta que se les acredite.

Ayer hubo paro en centros hospitalarios de Comayagua, Choluteca, El Progreso, Santa Bárbara, la Metropolitana de Salud de Tegucigalpa y hospitales como el Leonardo Martínez Valenzuela de la Capital Industrial.

El martes de la semana pasada los médicos arrancaron con paros de cuatro horas por la mañana y cuatro por la tarde en varias áreas de atención y para esta semana se realizan seis horas de paro en la jornada matutina y seis horas en la vespertina y se planean las movilizaciones.

Gabriel Suazo, médico del Leonardo Martínez, dijo que son 9,000 trabajadores a los que por decreto presidencial se les debe otorgar una plaza, pero que Salud solo quiere dar a 4,500 y eso no es lo justo.

Comentó que los médicos tienen cuentas por pagar y que no pueden esperar y que hay incertidumbre porque se ha dicho que Salud no tiene dinero y que hay riesgo que no les paguen los cuatro meses de salario que ya se ganaron laborando.

José Matheu, ministro de Salud, dijo que se entiende a la perfección la actual problemática del gremio médico, pero argumentó que se trata de un proceso administrativo.

Este ha ordenado obviar una serie de inconsistencias como llenado de planillas con la cédula de identidad anterior al DNI. Dijo que al superar todas las inconsistencias se habilitará el pago de cuatro meses y que esta acción se debe completar esta semana.