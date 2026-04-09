Marcas locales dominan el Top of Mind Honduras 2026

San Pedro Sula, Honduras.

La Capital Industrial de Honduras fue el punto de partida de la gira del estudio Top of Mind 2026, uno de los principales indicadores del posicionamiento de marcas en Centroamérica y República Dominicana, que este año celebra su decimoprimera edición. Presentado por la revista Estrategia & Negocios junto a la firma consultora Kantar Mercaplan, el evento reunió a líderes empresariales y ejecutivos de marketing en una jornada que combinó el análisis de datos, tendencias, reflexiones y el reconocimiento a las marcas más recordadas por los consumidores hondureños. Durante la bienvenida, Lizza Bobadilla de Handal, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, destacó que el estudio se elaboró a partir de 2,156 encuestas en siete países, evaluando 26 categorías de consumo y cuatro categorías especiales, incluyendo innovación, sostenibilidad y publicidad, además de incorporar un apartado sobre el impacto de la inteligencia artificial en las decisiones de compra. Bobadilla también reconoció el trabajo sostenido que realizan las empresas y sus equipos de mercadeo para mantenerse vigentes en la mente del consumidor, destacando que detrás de cada marca posicionada hay estrategias bien ejecutadas y un esfuerzo constante por conectar con las personas.

Asimismo, expresó que para Grupo OPSA es un honor presentar una nueva edición del estudio, al reunir a líderes y marcas que año con año construyen valor en el mercado, y poner a su disposición no solo los resultados, sino también contenidos y análisis que sirvan como insumo para fortalecer sus estrategias en un entorno cada vez más competitivo. Por su parte, Christian Andrés, director de Client Management & Business Solutions de Kantar Mercaplan, planteó que el principal reto de las marcas en la actualidad no es comunicar más, sino crecer en medio de un entorno saturado de estímulos. Durante su charla magistral explicó que a través del estudio han identificado que las marcas que logran consolidarse comparten tres atributos fundamentales: la diferenciación, una presencia constante y la capacidad de generar valor real en la vida del consumidor. El experto subrayó que el Top of Mind no solo depende de la inversión en publicidad, sino de tener claridad en el rol de la marca, en la forma en que comunica su mensaje y la consistencia en su propuesta de valor.

Mientras que Cristimaría Salgado, BrandTek and Solutions Director de Kantar Mercaplan, enfatizó que el Top of Mind es un indicador crítico de la salud de la marca, al reflejar la primera asociación espontánea del consumidor, sin estímulos externos, lo que lo convierte en una medición genuina de posicionamiento. Reveló que en el caso de Honduras, uno de los principales hallazgos es el predominio de marcas locales, que lideran la mayoría de las categorías, superando en recordación a competidores multinacionales, evidenciando alto nivel de confianza de los hondureños en productos nacionales. Este año, las marcas que alcanzaron el nivel Súper TOM, con más del 50% de recordación, son Arroz Progreso, Leche Sula, Espresso Americano, Toyota, Tigo, Bijao, Delicia y Supermercados La Colonia, a las que se entregó reconocimiento por su liderazgo y presencia en la mente de los consumidores hondureños. Asimismo, se premió a las marcas TOM líderes por categoría. Entre ellas figuran Pollo Norteño en la categoría de pollo crudo, Texaco en gasolineras, Pinturas Americanas en pinturas, Natura’s en néctares y salsas preparadas, Farmacia Simán en farmacia, UTH en universidades, Jetstereo en tiendas de electrónica, SalvaVida en cerveza y Flor de Caña en ron.

El listado también incluye a Café Oro en la categoría de café en grano/molido, Pasta INA en pastas, Sula en jugos, Yummies en boquitas/snacks, Diunsa en tiendas por departamento, BAC en bancos, Burger King en comida rápida y Ficohsa Seguros en aseguradoras, reflejando la diversidad de categorías evaluadas y la competitividad del mercado hondureño. Adicionalmente, se entregaron reconocimientos especiales a aquellas marcas que destacan más allá de su categoría. Sula fue distinguida como marca emblemática, innovadora y referente de vida saludable. Mientras que Coca-Cola recibió el reconocimiento por su liderazgo en campañas publicitarias, evidenciando su capacidad de conexión y consistencia en el tiempo. Durante la premiación, los representantes de las marcas coincidieron en que este reconocimiento responde a la consistencia en sus estrategias, el arduo trabajo de su equipo y la conexión sostenida con el pueblo hondureño, al tiempo que agradecieron su preferencia y confianza. Valeria Ríos, vicepresidenta de Estrategia Comercial de BAC, destacó que mantenerse como el banco número uno en Top of Mind por cuarto año consecutivo es resultado de escuchar al cliente y ofrecer soluciones alineadas a sus necesidades, a la vez que subrayó que este reconocimiento representa un compromiso de seguir innovando y acompañando a sus clientes en cada etapa.