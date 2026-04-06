Llega la gira más esperada por las marcas: TOM 2026

San Pedro Sula.

Revista Estrategia & Negocios y Kantar Mercaplan celebran este mes la gran fiesta de las marcas de Centroamérica. Los líderes de las marcas dueñas de los cerebros de la región, y los Protagonistas del Mercadeo TOM en Honduras, El Salvador, Guatemala y Costa Rica serán los invitados estelares. La Gira TOM 2026 crece este año con eventos en San Pedro Sula (8 de abril), San Salvador (9 de abril), Ciudad de Guatemala (14 de abril) y San José, Costa Rica (16 de abril), en los que se presentarán los resultados país, con las marcas líderes en recordación de las 26 categorías analizadas, así como a las marcas más mencionadas en categorías especiales. La investigación Marcas en el Top of Mind de la prestigiosa consultora Kantar Mercaplan para E&N cumple 11 años. Nació con el objetivo de entender cómo las marcas se posicionan en sus respectivos mercados. “Es el único estudio en Centroamérica que ha sido consistente y constante en los últimos años”, destaca Lizza Bobadilla, gerente de Audiencias Segmentadas de Grupo OPSA, casa matriz de E&N.

En la gira TOM 2026 E&N reconocerá a las marcas más recordadas por los consumidores, así como a los Protagonistas del Mercadeo TOM 2026.

Primera parada: San Pedro Sula

Este miércoles 8 de abril se conocerán a las marcas líderes en la mente de los consumidores hondureños en 26 categorías de consumo y 4 categorías especiales (marcas representativas del país, sostenibles, innovadoras y con las campañas más recordadas). Cristimaría Salgado, Marketing and Solutions Manager y Christian Andres, Client Management & Business Solutions Director de Kantar Mercaplan serán los speakers estelares a cargo de la presentación de resultados y de la charla magistral: “La nueva era del Top of Mind”. Además, se abre el espacio para conocer, en la voz de los propios líderes TOM, las claves que hacen que una marca logre estar en el top de la recordación. En la primera parada de nuestra gira en Honduras participarán Bárbara Mendoza, gerente de mercadeo de SULA; Allan Deware, CEO de Grupo Deware, Pinturas Americanas y Oscar Nativi, gerente de mercadeo retail de Grupo Farsimán. La cita es en el Hotel Intercontinental de San Pedro Sula, a partir de las 8:00 am (previo registro). ¡Siga la gira TOM 2026! Para conocer los resultados, que se develarán país por país, puede visitar el sitio web de la revista revistaeyn.com y seguir las redes sociales de Estrategia & Negocios para todos los detalles de esta gira.

LA GIRA TOM 2026 CENTROAMÉRICA ES POSIBLE GRACIAS A LOS PATROCINIOS DE: