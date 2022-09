Líneas telefónicas y cámaras del 911 llevan varias horas sin funcionar en San Pedro Sula

Desde ayer, miércoles, los sampedranos no han podido denunciar ni pedir apoyo al 911 debido a que el sistema de cámaras y llamadas no funciona por causas que todavía no han sido explicadas por las autoridades.

LA PRENSA se comunicó con los encargados Sistema Nacional de Emergencia en la regional, pero se limitaron a decir que se encuentran en una reunión y en las próximas horas emitirán un comunicado oficial.

En la actualidad, la ciudad de Honduras donde hay más vigilancia es San Pedro Sula, donde funcionan cerca de 1,500 cámaras, debido a que es la urbe donde más incidencias se reportan, particularmente delincuencia, accidentes de tránsito y violencia doméstica.

Autoridades del 911 están contemplando ampliar instalación de al menos 300 cámaras en el Valle de Sula para llegar a los puntos más recónditos, así también prevén una pronta operatividad en el departamento de Comayagua ante el funcionamiento del aeropuerto de Palmerola, lo que representa un flujo masivo de personas a diario.

De este modo, mediante estrategias existe un monitoreo continuo de la población, cuyos pasos quedan registrados a través de estas cámaras. La segunda ciudad más vigilada es Tegucigalpa, donde operan casi 800 cámaras.