En junio comienza a funcionar Casa Refugio para las mujeres agredidas

“Me insultó, me sacó de la casa y me agredió. Me dijo que era lo peor que le había pasado en su vida”, es el testimonio de una sampedrana que evita dar su nombre por temor a represalias, pero que relata su pesadilla al ser víctima de violencia doméstica.

Las historias de violencia doméstica son cotidianas y no todas las mujeres tienen el valor de denunciar y pedir ayuda; muchas prefieren quedarse calladas.

Ante ese panorama, la municipalidad sampedrana ha puesto a disposición de los entes de justicia una Casa Refugio con el propósito de atender a las mujeres víctimas de violencia doméstica.

El asesor legal de la municipalidad sampedrana, Steve Fajardo, dijo que ya se le hicieron las mejoras al inmueble y se está poniendo a disposición de todos los entes de justicia para que comience a funcionar.