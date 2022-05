“Da la impresión de que Contreras sigue pensando como candidato”

Nelson García Lobo es un economista, analista, directivo del Fosdeh y de la Comisión de Acción Social Menonita. Conoce la realidad de San Pedro Sula y su gente, así como los logros, retos y promesas de los gobiernos municipales. A cien días de la administración Contreras, el economista es claro: debe llevarse a la práctica lo que se dice por las redes sociales. La clave es la planificación, no la improvisación.

¿Va por buen camino San Pedro Sula o seguimos soñando?

San Pedro Sula ha sido una de las ciudades que ha presentado mayor desarrollo en el país.

El municipio tiene la obligación de demostrar mayores niveles de desarrollo porque somos de los sectores que aportamos mayor cantidad de recursos al producto interno bruto, eso significa que los niveles de recaudación tendrían que ser muy sustanciosos.

¿Cómo analiza los primeros cien días de gobierno de Contreras?

Estos primeros cien días de gobierno realmente hemos visto una continuidad de la planificación que ya tenía el exalcalde Armando Calidonio en su última gestión, sobre todo en el área de infraestructura. No hemos visto la mano o la dinámica por lo menos mostrada en campaña del actual alcalde de SPS, y nos da la impresión de que sigue pensando y actuando como candidato y no con la responsabilidad que el pueblo sampedrano le ha confiado. Esperaríamos que pueda tener mejores niveles de planificación. Si no lo puede hacer con el equipo que tiene o con la Corporación Municipal, le recomendaría que se auxilie de otros espacios y personas del municipio que probablemente de manera “ad honorem” podrán acompañarle como un equipo técnico.

¿Será que es mucho ruido y pocas nueces?

Si se hiciera el 40% de lo que se dice, ya San Pedro Sula estaría sintiendo que tenemos alcalde y una nueva autoridad en el municipio y que tenemos una dinámica mucho más efectiva que el alcalde anterior, y ya a estas alturas ya no extrañaríamos nada de la Corporación anterior; pero lamentablemente debemos decir que extrañamos las cosas que se estaban haciendo de una manera planificada.

¿Qué debemos esperar?

Esperaríamos que pueda hacerse mucho más práctico lo que se habla, lo que se dice en las redes sociales y en los mensajes que el alcalde publica. Nos agrada ver que está dirigiendo su mirada al Merendón, una zona importante en el marco de medio ambiente del municipio. Eso es algo importante, pero de lo que se ha dicho, no de lo que se ha hecho. Esperamos que todo lo que dice pueda hacerlo y no quede solo en redes sociales.

¿Es prioridad en San Pedro Sula un hospital Materno Infantil en este momento?

Es un tema que debe ser analizado desde el Ministerio de Salud, que son los entes que rectoran la política de salud en el país. Las Corporaciones Municipales apoyan este tipo de acciones, sin duda, pero tiene que ser el Ministerio de Salud el responsable de definir si se necesita un hospital Materno Infantil, igualmente dónde se puede ubicar. Hay estándares que se tienen que cumplir para poder definir dónde puede ser ubicado un hospital, y no es una declaración espontánea, sino que debería ser algo más serio, estratégico y planteado desde la Corporación Municipal.

¿Cómo analiza el papel de la Corporación Municipal en estos cien días?

No hemos visto la Corporación Municipal, los sampedranos ni siquiera conocen a sus regidores. No han tenido mayores acciones y hay proyectos que deben trascender. San Pedro Sula ha despertado en el área de infraestructura, pero el sector rural necesita una mirada social, que no se vio en la Corporación anterior, y es una gran oportunidad para la actual administración. Recordemos que las autoridades municipales no rigen solo la ciudad, sino a todo el municipio.

¿Algunos problemas se han agudizado?

El tema de los bordos en San Pedro Sula es grave, cada día se multiplican más las familias en estos sitios. Algunos habían sido liberados y están siendo repoblados ante la vista de las autoridades, igual que lo que ocurre en el centro de la ciudad, el problema se agudiza cada día.