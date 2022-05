Cisma en alcaldía de San Pedro Sula por despidos abruptos

Los despedidos son el gerente administrativo José Luis Aguirre; el gerente de Competitividad, Roberto Mena; el director financiero, Carlos Sandoval; el gerente de Participación Ciudadana, Hildegardo Paz, y el gerente legal, Grevil Castellanos.

El alcalde Roberto Contreras confirmó los despidos. “Nosotros entregamos cinco despidos a distintos gerentes de área y esto no tiene nada que ver con militancia de Libre, de PSH o la candidatura independiente nuestra. Fueron cesanteados tres gerentes de Libertad y Refundación y dos gerentes nuestros de la candidatura independiente”, dijo Contreras.

Explicó que en el análisis de los 100 días de gobierno, ninguno de los cinco gerentes cumplió con el objetivo asignado, por tal razón se están despidiendo y se le está pidiendo a Libre que nombre nuevos gerentes con mayor capacidad de trabajo y sobre todo compromisos con la ciudad y no compromisos como partido político. “Acá no existe el morbo en cuanto a los despidos, porque esta no es ninguna venganza, ya que están incluidos mis gerentes.

Reacción

Más tarde, el vicealcalde Omar Menjívar lamentó los despidos. “Es un inconveniente para la salud del gobierno municipal, no es algo que convenga a San Pedro Sula provocar una desestabilización del gobierno municipal.

“El alcalde tiene un problema muy serio de control de inteligencia emocional, yo lo digo con respeto, yo soy un colaborador más de este gobierno. Nosotros cuando decidimos hacer una alianza con el movimiento independiente lo hicimos con el afán de terminar con el gobierno del Partido Nacional, que durante 8 años desgobernó esta ciudad, y le ofrecimos a la ciudad una esperanza, y yo quiero corresponder con la expectativa que tiene la población”, dijo.