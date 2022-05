“Despidos de gerentes son injustificados y puede provocar una crisis”: vicealcalde de SPS

”El alcalde tomó la decisión de separarlos, no llegaron a las metas planteadas. Es algo normal, ahora se hizo el cambio para que se nombren personas idóneas con el fin de obtener mejores resultados”, dijo.

El abogado Fredy Pavón , gerente de desarrollo humano de la Alcaldía, durante una conferencia de prensa recordó que los funcionarios están siendo evaluados constantemente y que en el marco de los primeros 100 días de gobierno de Roberto Contreras se establecieron unas metas y objetivos que no fueron logrados por los empleados que fueron despedidos en las últimas 24 horas.

Omar Menjívar, vicealcalde de la Municipalidad, lamentó que Contreras haya despedido a personal del Partido Libre y quebrantado el convenio suscrito que firmaron para ganar las elecciones generales desarrolladas en noviembre del año pasado.

“Quiero lamentar lo que está pasando, esto no ayuda a la salud del gobierno municipal, no es algo que beneficie a los intereses de San Pedro Sula, esto es provocar una desestabilización. El alcalde tiene un problema emocional, lo digo con respeto, cuando formamos la alianza con el movimiento independiente de don Roberto lo hicimos con el afán de acabar con los largos años de gobierno del Partido Nacional y ofrecerle una esperanza a la ciudad”, declaró Menjívar esta mañana.

“El alcalde aduce que los despidos se deben al incumplimiento de metas, citando unas cláusulas que firmó el personal a través de sus contratos, pero si invocara eso, él tendría que demostrarlo y hacer el procedimiento correspondiente, que incluye evaluaciones y socialización”, añadió el vicealcalde.

Menjívar aseguró que los gerentes sí están cumpliendo con sus funciones y ejemplificó el caso de quien estaba a cargo de la administración de la Alcaldía, labor que catalogó como “difícil” puesto que “encontramos un desastre financiero, endeudamiento y otros problemas”.

“El caso de Roberto Mena, quien estaba a cargo de la gerencia de competitividad, el 1 de mayo, que es cuando se celebra el Día de los Trabajadores y como es usual con una movilización que la organizan las centrales obreras y las centrales obreras, le pidieron colaboración a la gerencia de competitividad para ver si les permitían culminar su manifestación en la Plaza de las Banderas y hubo esa disposición de él, que a su vez organizó un acto cultural para la actividad de cierre, sobre todo porque la presidente la República anunció que iba a venir acompañarlos”, especificó.

“Nuestro gerente le envió una invitación al alcalde, la cual fue recibida por su asistente Eduardo Colindres el miércoles 27, pero no hubo respuesta a esta invitación, entonces nuestro gerente de competitividad interesado en que el alcalde participara, el sábado en la noche le envió un mensaje preguntándole. Desafortunadamente lo que le respondió a mí me parece que no es apropiado ni a la altura de un alcalde”, expuso.

A criterio de Menjívar, los despidos son injustificados y podría desencadenar una crisis porque se está dando una ola de inconformidad.

“Parece que don Roberto desconoce que hay una fuerza política que es Libre y que incluso no está en mis manos, él está poniendo en precario el acuerdo que suscribimos porque está quebrantando derechos existentes”, apuntó el funcionario.

“Ya le he dicho a don Roberto que controle sus emociones, que si a él no le simpatiza alguien, que tome las medidas correctas, tal y como debe actuar un gobernante con sus subordinados para resolver los problemas”, precisó.