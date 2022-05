Miles de paquetes de Honducor están retenidos en aduana La Mesa

Aunque la correspondencia y paquetería siempre llega a la aduana La Mesa, el Correo Nacional no la ha mandado vía aérea a Toncontín y solicitó a Aduanas poder transportarla por vía terrestre enviando un carro para hacerlo, sin embargo, Aduanas rechazó esta solicitud debido a que cuando la paquetería llegaba al almacén de Tegucigalpa, una persona de aforo hacía el proceso que corresponde.

Porque no han cumplido con los requisitos, el Correo Nacional no puede retirar los miles de paquetes que están en la aduana La Mesa y que ha provocado que sus propietarios, entre ellos comerciantes, micros y pequeños empresarios sean afectados en sus ventas.

El Correo Nacional debe constituir un auxiliar de la función pública aduanera para retirar la paquetería y el vehículo no se puede federar, deben contratar un medio de transporte (contenedor) para garantizar que la carga no sea vulnerada. Hasta la fecha no han podido concluir con el trámite.

“Ellos (Correo Nacional) no han cumplido con los requisitos”, dijo una fuente.Aduanas y el Correo Nacional coordinan gestiones para liberar la carga, pero el segundo debe cumplir con los requisitos.

Cabe destacar que estas gestiones debían ser realizadas por la administración anterior, sin embargo, la nueva dirección junto con Aduanas está tratando de que el proceso avance lo más pronto posible.

“Estamos agilizando trámites para desaduanar esta carga que está retenida hace más de tres meses, estamos haciendo todos los requisitos para liberarla lo más pronto posible. Por mucha negligencia de las autoridades pasadas que no habían mostrado el interés para desaduanar esta carga”, dijo David Zelaya, director general de Honducor.

Zelaya detalló que el traslado de la carga a Tegucigalpa será vía terrestre.“Aduanas nos está cooperando mucho, para nosotros es un reto, al desaduanar esta carga nos pondremos al día con la próxima paquetería que venga”.

Añadió que son 1,400 sacas las que se van a liberar. Cabe destacar que cada saca o bulto puede tener hasta 350 paquetes (dependiendo del tamaño) en los que viene todo tipo de productos y artículos.Zelaya indicó que esperan poder desaduanar la carga entre dos a tres semanas.

“Muchos mipymes traen artículos del extranjero y por la mora que se ha dado en los convenios internacionales y estos cambios de ubicación aeroportuarios han generado que haya una mora todavía mayor en la entrega de los paquetes. Tuvimos atrasos por el covid, actualmente seguimos con atrasos en la entrega”, manifestó Eugenio Ocón, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Medianas y Pequeñas Industrias de Honduras (Anmpih ).Ocón compartió que hay mipymes afectadas por el atraso en el desaduanaje de la paquetería de Honducor.

“Claro que hay empresas que se han pronunciado porque no han podido cumplir con sus compromisos al no poder desaduanar materiales o equipo que debían tener trabajando”.Agregó que el sector mipyme busca salir adelante luego de la recesión económica por la pandemia.