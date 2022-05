“No es venganza, ninguno de los gerentes despedidos cumplió su objetivo”: alcalde de SPS

El alcalde de la Municipalidad de San Pedro Sula, Roberto Contreras, se pronunció este miércoles ante la ola de cuestionamientos derivados de los despidos de cinco gerentes en las últimas 24 horas.

Los empleados despedidos son el gerente administrativo José Luis Aguirre, el gerente de competitividad, Roberto Mena; el director financiero, Carlos Sandoval; el gerente de participación ciudadana, Hildegardo Paz.

“En efecto, el día de ayer, a las 4:00 pm entregamos cinco despidos a distintos gerentes de área y esto no tiene nada que ver con militancia de Libertad y Refundación, del Partido Salvador de Honduras o de la candidatura independiente nuestra, fueron cesanteados tres gerentes de Libre y dos gerentes nuestros de la candidatura independiente”, aclaró Contreras en conversación con la radio HRN.

“En nuestro análisis de los 100 días de gobierno, ninguno de los cinco gerentes cumplió con el objetivo asignado, por tal razón se están despidiendo y se le está pidiendo a Libertad y Refundación que proceda a nombrar nuevos gerentes con mayor capacidad de trabajo y sobre todo compromisos con la ciudad y no como partido político”, sostuvo el edil.

“Un día nos reunimos y les explicamos cuál iba a ser la política de trabajo para desarrollar San Pedro Sula, fueron 12 lunes de 6:00 am a 10:00 am semanalmente que estuvimos con estos equipos de trabajo, pero entendemos que algunas personas se acoplan a un sistema de trabajo y otras no. Un sistema de trabajo no es político, es empresarial, es emprendedor, por tal razón muchas personas no se pueden acoplar a el”, precisó Contreras.

“Lo importante aquí es que no existe el morbo en cuanto a los despidos, porque esta no es ninguna retaliación, no es ninguna venganza de nadie, pues están incluidos mis gerentes. Por ejemplo, al gerente municipal lo saqué de la empresa privada para traerlo a trabajar con nosotros, pero no dio el ancho, entonces tengo que despedirlo”, concluyó el alcalde.