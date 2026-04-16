Más del 60% de los adultos en Honduras evita hablar de sexualidad

San Pedro Sula, Honduras.

El estudio reveló que las mujeres enfrentan mayores barreras para hablar de sexualidad, debido a normas sociales que aún penalizan la expresión abierta de sus preferencias o inquietudes, lo que refuerza dinámicas de silencio y desigualdad dentro de las relaciones.

Al respecto, Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología de UTH, señaló que esta limitación no solo responde a factores individuales, sino también a patrones culturales profundamente arraigados, donde la sexualidad continúa siendo un tema tabú.

De acuerdo con el estudio, apenas 36.4% de la población encuestada reportó tener una comunicación abierta y positiva en torno a la sexualidad, mientras que un 27.6% mantiene un nivel moderado y un 36% carece de habilidades para abordar estos temas, lo que evidencia una brecha significativa en la capacidad de diálogo sobre aspectos que son claves tanto para la salud como para la relación de pareja.

La investigación, titulada “Patrones de comunicación sexual en adultos”, forma parte del proyecto Cuestionario Hondureño de Sexualidad y Bienestar , impulsado por la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), que contó con la participación de 24,683 personas de los 18 departamentos del país.

Más del 60% de los adultos en Honduras tiene dificultades para hablar sobre sexualidad, reveló un estudio publicado recientemente en la revista científica The Journal of Sexual Medicine , editada por la Universidad de Oxford y la Sociedad Internacional de Medicina Sexual.

En contraste, aunque los hombres reportan mayores niveles de apertura, Guzmán advierte que en su mayoría lo hacen a través del morbo, bromas o la superficialidad, sin abordar aspectos importantes desde una perspectiva informada o de salud.

Uno de los hallazgos más relevantes es que los jóvenes entre 18 y 24 años son el grupo más vulnerable, al presentar menos competencias para negociar, establecer límites o comunicar necesidades dentro de sus relaciones, a pesar de tener mayor acceso a información.

Esta situación adquiere mayor relevancia al considerar que, según la investigación, una proporción significativa de los hondureños inicia su vida sexual en la adolescencia, muchas veces en contextos donde existen diferencias de edades con sus parejas, lo que puede generar relaciones desiguales y limitar la capacidad de decisión.

También identificó diferencias según la edad. La capacidad para hablar sobre sexualidad mejora entre los 35 y 44 años, pero disminuye apartir de los 45, ya que la sexualidad en la adultez y la vejez suele ser invisibilizada o estigmatizada socialmente.



Otro hallazgo que rompe con percepciones tradicionales es que las personas casadas tienen menor comunicación sobre su vida sexual. Según el estudio, esto ocurre porque en relaciones de larga duración se tiende a asumir que no es necesario seguir hablando del tema.

Acerca de la importancia del estudio, Guzmán explicó que la falta de comunicación sobre sexualidad puede tener implicaciones directas en la salud pública, al incrementar el riesgo de embarazos no planificados y enfermedades de transmisión, además de dificultar que las personas busquen atención médica de forma oportuna.

En el plano de las relaciones, esta limitación también puede derivar en conflictos de pareja, insatisfacción, e incluso dinámicas de desigualdad o situaciones de abuso, al dificultar la capacidad de expresar consentimiento, negociar prácticas o establecer límites.

Ante este panorama, los investigadores destacaron la necesidad de fortalecer la educación integral, promover espacios de diálogo abiertos y facilitar herramientas desde el sistema de salud que permitan abordar estos temas de manera preventiva y profesional.

Asimismo, subrayan que contar con información científica sobre la realidad hondureña representa un paso clave para orientar políticas públicas, intervenciones educativas y estrategias de atención que respondan a las necesidades reales de la población.

El director de la carrera de Psicología agregó que la publicación de este estudio en una revista de alto impacto internacional no solo visibiliza una problemática persistente en el país, sino que también abre la puerta a un debate más amplio sobre la importancia de la comunicación como un elemento fundamental para el bienestar individual y colectivo.