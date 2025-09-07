Un hogar y educación, UTH impulsa sueños de tres familias

San Pedro Sula, Honduras.

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebró el sábado el Family Building, una jornada enmarcada en la campaña "Educando con propósito", que busca no solo formar profesionales, sino también ciudadanos con valores, principios y fuertes lazos familiares. La actividad reunió a trece de familias que participaron en dinámicas, talleres y actividades recreativas, con el propósito de fortalecer la unión, compartir experiencias y demostrar que los sueños se alcanzan en equipo. De un total de 160 familias que compartieron sus historias en la primera fase, estas trece fueron seleccionadas como finalistas para competir en distintas pruebas y acumular puntos durante la jornada, cada una con la esperanza de cumplir un sueño u objetivo específico. Entre los proyectos había causas como costear tratamientos médicos, apoyar la educación de hijos, emprender un negocio familiar e incluso tener un hogar propio, historias que tocaron el corazón de los presentes y recordaron la importancia de la solidaridad.

La máster Emma Mejía de Valladares, directora de Mercadeo de UTH, explicó que la campaña "Educando con propósito" busca impactar a más de 100 mil estudiantes a nivel nacional, inculcando valores y promoviendo la unidad familiar como base para un mejor país. "El Family Building es la primera fase de Educando con propósito. A través de estos talleres buscamos unir y fortalecer a las familias hondureñas, inspirarlas a seguir adelante. Sabemos que cada hogar enfrenta desafíos distintos, pero juntos podemos sembrar esperanza y transformar vidas", expresó. Las dinámicas fueron dirigidas por Sinergia, empresa patrocinadora especializada en team building, que guió a las familias en pruebas de cooperación, confianza y comunicación. El evento también incluyó juegos mecánicos, globo aerostático y atracciones abiertas al público. El momento más esperado llegó al anunciarse a los ganadores. El primer lugar fue para la familia Tomé, que recibió L30,000 para continuar con su sueño de tener una vivienda propia.