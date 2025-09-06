  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · San Pedro en Fotos

"Me queda mucho por hacer", conoce las historias del Family Building de UTH

Historias de superación y unión familiar se viven en el Family Building de UTH. Carlos Eduardo Baide y su familia compiten por una nueva esperanza de vida

Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
1 de 14

Emotivas historias se viven en el Family Building de UTH, donde 13 familias compiten por uno de los tres premios de L30 mil, L20 mil y L15 mil, que los acercarán más a cumplir su sueño o alcanzar su meta.

 Fotos: Cortesía UTH
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
2 de 14

Una de ellas es la familia Baide, que participa con la esperanza de ganar el primer lugar y reunir parte del monto que necesitan para la cirugía cardiovascular de su padre, Carlos Eduardo.

 Fotos: Cortesía UTH
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
3 de 14

Mientras que los Zúniga participan para apoyar a su prima en la lucha contra el cáncer.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
4 de 14

El Team Carlo compite para costear gastos de educación y que sus integrantes puedan tener mejores oportunidades.

 Fotos: Cortesía UTH
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
5 de 14

La familia Chinchilla participa para poder pagar las terapias de su hijo con autismo.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
6 de 14

En tanto la familia Lagos lucha por la educación de sus hijos.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
7 de 14

La familia Tomé sueña con construir su propio hogar.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
8 de 14

La familia Claros compite para poder comprar los dispositivos para escuchar de su hija.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
9 de 14

La familia López también busca costear la educación de sus hijos.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
10 de 14

Al igual que la familia Rubio, que trabaja en equipo para pagar los estudios de los pequeños del hogar.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
11 de 14

Los hermanos Hernández luchan para apoyar a su madre con los gastos educativos.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
12 de 14

Los Antúnez se sumaron a esta iniciativa para apoyar el sueño de su hijo de estudiar música.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
13 de 14

Con corazón autista, los Ramírez compiten por la educación de su hijo.
Me queda mucho por hacer, conoce las historias del Family Building de UTH
14 de 14

Los Suazo por su parte, sueñan con tener su propio negocio, una cafetería que les permita seguir trabajando en equipo y tener un mejor futuro.
Cargar más fotos