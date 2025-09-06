"Me queda mucho por hacer", conoce las historias del Family Building de UTH

Emotivas historias se viven en el Family Building de UTH, donde 13 familias compiten por uno de los tres premios de L30 mil, L20 mil y L15 mil, que los acercarán más a cumplir su sueño o alcanzar su meta.
Una de ellas es la familia Baide, que participa con la esperanza de ganar el primer lugar y reunir parte del monto que necesitan para la cirugía cardiovascular de su padre, Carlos Eduardo.
Mientras que los Zúniga participan para apoyar a su prima en la lucha contra el cáncer.
El Team Carlo compite para costear gastos de educación y que sus integrantes puedan tener mejores oportunidades.
La familia Chinchilla participa para poder pagar las terapias de su hijo con autismo.
En tanto la familia Lagos lucha por la educación de sus hijos.
La familia Tomé sueña con construir su propio hogar.
La familia Claros compite para poder comprar los dispositivos para escuchar de su hija.
La familia López también busca costear la educación de sus hijos.
Al igual que la familia Rubio, que trabaja en equipo para pagar los estudios de los pequeños del hogar.
Los hermanos Hernández luchan para apoyar a su madre con los gastos educativos.
Los Antúnez se sumaron a esta iniciativa para apoyar el sueño de su hijo de estudiar música.
Con corazón autista, los Ramírez compiten por la educación de su hijo.
Los Suazo por su parte, sueñan con tener su propio negocio, una cafetería que les permita seguir trabajando en equipo y tener un mejor futuro.