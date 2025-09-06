Valores, unión y esperanza: así se vive el Family Building de UTH

La Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) celebra este sábado en San Pedro Sula el evento Family Building, una jornada dedicada a unir familias y promover valores.
La actividad forma parte de la campaña “Educando con propósito”, que busca formar no solo profesionales, sino también jóvenes con principios que aporten al país.
La máster Emma Mejía de Valladares, directora de Mercadeo de UTH, compartió que la iniciativa consta de tres fases y pretende impactar a más de 100 mil estudiantes en todo el país.
En esta primera fase, se seleccionaron 160 familias que compartieron sus historias, de las cuales 13 fueron elegidas como finalistas.
Estas familias participan hoy en actividades y talleres que pondrán a prueba sus habilidades físicas, intelectuales y de comunicación, que les permitirán sumar puntos durante al jornada.
Los tres primeros lugares recibirán premios de L30,000, L20,000 y L15,000, destinados a cumplir sueños u objetivos familiares.
Algunas de las causas que inspiran a los participantes incluyen pagar tratamientos oncológicos, cirugías, apoyar la educación de sus hijos o emprender un negocio.
Como parte de la jornada, también se instalaron juegos mecánicos, un globo aerostático y atracciones abiertas al público para que las familias sampedranas puedan compartir en un ambiente seguro y de unidad.
Cabe destacar que para esta primera fase de Educando con Propósito, la universidad se unió a la empresa Sinergia para impartir talleres que fortalecen la comunicación, habilidades y el trabajo en equipo entre los miembros de cada familia.
Los ganadores se darán a conocer al final de la tarde de este sábado.
Mientras que una familia tendrá una oportunidad extra de ganar a través de redes sociales.
Motivo por el que invitan a la población a ingresar a las redes sociales de la UTH y votar para ayudar a una de estas familias a cumplir su sueño u objetivo.
Mañana domingo, UTH continuará con actividades gratuitas para celebrar el Día del Niño en sus instalaciones de San Pedro Sula.