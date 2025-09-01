¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis

Para reponer el DNI solo se necesita presentarse al RNP; no hay requisitos adicionales.
El lanzamiento se realizó en San Pedro Sula, con un acto simbólico en las instalaciones del RNP.
Se proyecta emitir 750 mil nuevos documentos durante la amnistía, sin costo para los ciudadanos
Esta medida busca garantizar que todos tengan su DNI vigente antes de las elecciones generales.
El Congreso Nacional aprobó una exoneración fiscal para facilitar la compra de tarjetas de identificación.
El RNP asegura tener los materiales y recursos necesarios para atender la alta demanda.
También se están inscribiendo a ciudadanos no registrados, como parte de una campaña de inclusión.
La amnistía fue aprobada por el Congreso Nacional a principios de año, pensando en el derecho al voto.
Los interesados deben presentarse a las oficinas del Registro Nacional de las Personas, donde ofrecerán la reposición gratuita del DNI del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025.
La tarjeta de identidad constituye el documento de identificación personal; es intransferible y obligatorio para todo ciudadano.