¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis

La amnistía para la reposición del Documento Nacional de Identificación comenzó el 1 de septiembre y finalizará el 30 de noviembre.

¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
1 de 11
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
2 de 11

Para reponer el DNI solo se necesita presentarse al RNP; no hay requisitos adicionales.
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
3 de 11

El lanzamiento se realizó en San Pedro Sula, con un acto simbólico en las instalaciones del RNP.
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
4 de 11

Se proyecta emitir 750 mil nuevos documentos durante la amnistía, sin costo para los ciudadanos

 Ana Reyes
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
5 de 11

Esta medida busca garantizar que todos tengan su DNI vigente antes de las elecciones generales.
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
6 de 11

El Congreso Nacional aprobó una exoneración fiscal para facilitar la compra de tarjetas de identificación.

 Ana Reyes
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
7 de 11

El RNP asegura tener los materiales y recursos necesarios para atender la alta demanda.
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
8 de 11

También se están inscribiendo a ciudadanos no registrados, como parte de una campaña de inclusión.
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
9 de 11

La amnistía fue aprobada por el Congreso Nacional a principios de año, pensando en el derecho al voto.
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
10 de 11

Los interesados deben presentarse a las oficinas del Registro Nacional de las Personas, donde ofrecerán la reposición gratuita del DNI del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2025.

 Ana Reyes
¿Perdiste tu DNI? Así puedes reponerlo gratis
11 de 11

La tarjeta de identidad constituye el documento de identificación personal; es intransferible y obligatorio para todo ciudadano.
