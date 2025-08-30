  1. Inicio
Imágenes: militancia de Libre se hace sentir en San Pedro Sula

Miles de simpatizantes de Libre atendieron la convocatoria del expresidente Manuel Zelaya Rosales en la Capital Industrial.

1 de 14
1 de 14

Miles de simpatizantes del partido Libertad y Refundación (Libre) asistieron a la movilización convocada por el expresidente Manuel Zelaya Rosales.

Fotografías: LA PRENSA
2 de 14
2 de 14

La militancia del oficialismo se concentró en la primera calle portando banderas de Libre.

3 de 14
3 de 14

Ni el inclemente sol, impidió que los seguidores del partido oficialista se movilizarán este sábado en la Capital Industrial.

4 de 14
4 de 14

La multitudinaria movilización comenzó a la 1:00 de la tarde, pero debido a la masiva asistencia, el recorrido no pudo realizarse.

5 de 14
5 de 14

Colectivos de docentes y otros grupos asistieron al acto proselitista de Libre en SPS.

6 de 14
6 de 14

"Yo vine porque quise, a mí no me pagaron", era el mensaje que portaba un militante en su pancarta.

7 de 14
7 de 14

Personas de diversas partes de Honduras acudieron a esta concentración política en la zona norte.

8 de 14
8 de 14

"No volverán", el mensaje de una simpatizante hacia los partidos de oposición (Nacional y Liberal).

9 de 14
9 de 14

La diputada Linda Donaire, presente en la marcha de su partido en la Capital Industrial.

10 de 14
10 de 14

El congresista Bartolo Fuentes, del departamento de Yoro, otro de los presentes en la movilización.

11 de 14
11 de 14

Los colectivos de Libre vociferaron: "Prohibido olvidar que somos resistencia".

12 de 14
12 de 14

Algunas personas que viajaron desde Santa Bárbara mostraron su apoyo al proyecto de construcción de la represa El Tablón.

13 de 14
13 de 14

Este ciudadano ondea la bandera de Libre junto a dos monigotes: el de Mel Zelaya y Rodolfo Padilla Sunseri.

14 de 14
14 de 14

Analistas indicaron que esta concentración de Libre tiene el objetivo de mostrar el "músculo político" del partido en una zona del país, dominada por la oposición.

