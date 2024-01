Positividad covid sube a 25%, pero hospitalización y casos graves son bajos

En la última semana de diciembre y primeros días de 2024, la positividad de covid es del 25%; sin embargo, los casos graves y hospitalizaciones son bajos en los centros hospitalarios.

Según el informe de la Región Metropolitana de Salud de San Pedro Sula, los casos comenzaron a subir a partir del 19 de noviembre de 2023. En la última semana de diciembre, de 48 muestras procesadas, 11 dieron positivo y representan un 23% del total. Durante el año pasado, la positividad se mantuvo baja, inferior al 5%, a excepción de un pico que se dio entre julio y mediados de septiembre, y el año pasado se reportaron cuatro muertes por la enfermedad en la ciudad.

Abel Ortega, jefe de Redes Integradas de la Región, detalló que esto ha provocado que la población visite los hospitales, que están reportando el aumento; pero por suerte no son de gravedad, aunque eso no significa que no puedan darse casos complicados. La vacuna bivalente de Pfizer se está aplicando en todos los centros de salud, con prioridad para grupos vulnerables.