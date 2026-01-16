Edificio de la DNVT en SPS lleva el nombre del inspector Kevin Pérez

San Pedro Sula

El edificio de la Jefatura Regional de Vialidad y Transporte de la ciudad de San Pedro Sula, mejor conocido por la población como Tránsito, pasó este jueves 15 de enero a llamarse "Sub Comisario de Policía Kevin Anahún Pérez Vargas". La iniciativa surge como un homenaje al subcomisario póstumo Kevin Pérez, quien el 14 de septiembre pasado perdió la vida ahogado al intentar salvar a dos niños que fueron arrastrados por la corriente de la quebrada La Primavera de esta ciudad, acto por el que ahora se le considera un héroe policial.

En el evento participaron las máximas autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), compañeros policiales y familiares del inspector, quienes entre aplausos celebraron el nuevo nombramiento de las instalaciones de Vialidad y Transporte que por años fue el segundo hogar del fallecido oficial. Adonay Hernández, comisionado y jefe de la DNVT dijo que "esta es una forma de reconocer la labor del subcomisario y como ofrendó su vida por la de los niños y que lo convierte en un héroe policial. Esta actividad es un recordatorio para toda la institución policial de lo que significa nuestro lema de servir y proteger".