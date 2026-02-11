Una de cada cinco hondureñas reporta bajo deseo sexual, según estudio

San Pedro Sula, Honduras.

Una de cada cinco mujeres hondureñas reporta bajo deseo sexual, según reveló una investigación realizada por la carrera de Psicología de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y publicada en la revista científica Journal of Sexual Medicine, editada por la Universidad de Oxford junto a la Sociedad Internacional de Medicina Sexual. Josías Guzmán, director nacional de la carrera de Psicología en UTH, indicó que el estudio titulado “Prevalencia de los principales síntomas de disfunción sexual en mujeres hondureñas”, ofrece una de las radiografías más amplias realizadas en el país sobre este tema, al analizar datos de 14,101 mujeres, con representación de los 18 departamentos. De acuerdo con los hallazgos, el 20.3% de las participantes reportó tener bajo deseo sexual, lo que equivale a una de cada cinco mujeres. Además, el 17% manifestó dificultades para alcanzar el orgasmo, el 13.2% señaló experimentar sequedad vaginal y el 10.7% indicó dolor durante el coito, conocido clínicamente como dispareunia. Guzmán explicó que la investigación es de tipo transversal cuantitativa, lo que permite estimar la prevalencia de estos síntomas, aunque no determinar sus causas. “El estudio nos permite entender qué tan frecuentes son estos síntomas en la población femenina hondureña, pero no establece qué los provoca”, precisó.

Uno de los aportes más relevantes del análisis fue la relación entre los síntomas y la edad de las participantes. Los investigadores identificaron que la disfunción sexual no sigue un patrón único, sino que presenta comportamientos distintos a lo largo del ciclo de vida. Por un lado, el bajo deseo sexual y la sequedad vaginal tienden a incrementarse con la edad. En el caso de la sequedad, los especialistas señalan que estos resultados coinciden con cambios biológicos naturales, como la disminución de estrógenos. Sin embargo, el estudio también encontró una tendencia inversa en otros síntomas. La dificultad para alcanzar el orgasmo y el dolor durante el coito disminuyen conforme avanza la edad, lo que contradice la creencia de que la vida sexual femenina empeora con los años. Según Guzmán, estos hallazgos sugieren que factores como el autoconocimiento, la experiencia y la comunicación en la pareja podrían influir en la reducción de ciertas dificultades sexuales en etapas posteriores de la vida, aunque aclaró que estas hipótesis deberán explorarse en futuras investigaciones. Apuntó que desde la perspectiva psicológica, la sexualidad es considerada parte integral del desarrollo humano. Cuando los síntomas se intensifican o generan malestar persistente, pueden impactar la autoestima, la relación de pareja y, en algunos casos, derivar en conflictos familiares o sociales.