“Yo no necesito los dos brazos para llegar lejos”: Jimena Menjívar

En el marco de la celebración del Día del Niño, Jimena compartió con LA PRENSA cómo es su vida y lo fácil que es sobresalir en las áreas que se proponga.

Al preguntarle cómo es la relación con sus compañeritos respondió: “Súper bien, ellos me hacen reír me aceptaron tal y como soy, nunca me han juzgado”.

A su corta edad, sabe lo que quiere y posee una gran autoestima, pues su madre desde que nació se ha encargado de hacerle saber que es una niña excepcional.

“Yo me siento libre como si estuviera volando, mis compañeros me tratan súper bien no me siento diferente. Cada niño tiene su especialidad, pero creo que yo tengo más. Mi mami me inculcó desde chiquita y a mí cuando me preguntan les respondo porque no me avergüenza hablar de mi brazo”.

Jimena ganó una medalla en un concurso de mecanografía y relata lo fácil que fue pese a solo contar con su brazo derecho. “Yo uso mi mano derecha como si fuera otra mano, no se me complica escribir porque siento que esta es como otra mano, escribir es fácil solo dejo que mi cuerpo se concentre. Yo no necesito los dos brazos para llegar lejos”.

Jimena es la segunda hija del matrimonio de Yadira Menjívar y Óscar Bardales; no obstante, tiene hermanos de la primera pareja se su padre de quienes habló con mucho cariño pues la pequeña los considera no como hermanos, sino como padres.

“Mis hermanos me tratan como si fueran mis papás, cuando mis papás están en algún evento me tiene que dejar en casa de mi hermano y me tratan super bien”.