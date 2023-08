Indignación: no hay cédulas, licencias de conducir ni placas

Óscar Rivera, comisionado del RNP, aseguró que desde el lunes 14 de agosto iniciarán una distribución masiva del DNI en todas las oficinas a nivel nacional.

Rivera detalló que comenzarán con la zona noroccidental y gradualmente en otras zonas del país. Otro de los documentos exigidos por las empresas para contrataciones es la hoja de antecedentes penales, la cual no se está extendiendo a los mayores de 24 años en adelante por falta de papel.

Decenas de ciudadanos se forman afuera del edificio, conocido como El Barco, en la avenida Nueva Orleans, del barrio La Guardia, donde expresan su indignación por la falta de papel.

Alejandra Molina comentó que desde el lunes está llegando a consultar por sus antecedentes penales, que se los exige la empresa. “Me dieron un código para escanearlo en el internet, me costó que me saliera, y lo presenté en el trabajo y no me aceptaron eso así digital. No es justo que no puedan solucionar”, se quejó Molina.