Por falta de licencias emiten 200 permisos temporales al día

El oficial o agente de Policía deberá identificar dicha información mediante la herramienta tecnológica que la Policía Nacional posee para validarla”. También se lee el tipo de licencia y la fecha de recepción de documentos.

“Uno da un correo electrónico, pero a mí no me dijeron que me iban a enviar nada, me dijeron que con este permiso voy a circular”, comentó el conductor Félix Ramírez, quien reside en Villanueva.

Juan Abadie, conductor sampedrano, compartió que el oficial que lo atendió le dijo que debía laminar la hoja (de que recibieron los documentos), porque no se sabe hasta cuándo estarán emitiendo las licencias de conducir y con el documento no será multado por no portar la licencia de conducir en físico.