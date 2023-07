El norte de Honduras clama por represas, bordos y más obras públicas

El panorama no es muy alentador, la maquila ha perdido más de 30,000 empleos directos (unos 100 mil empleos indirectos) con el cierre de algunas fábricas de manera permanente y temporal. Hay interés de nuevas inversiones en el sector, pero están estancadas debido a un ambiente de inestabilidad y la amenaza de la Ley de Justicia Tributaria, que no contiene incentivos para los inversores.

Ni dos horas tenía de haber comenzado la reunión, que duró toda la mañana, cuando salió el alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, inconforme por la falta de respuestas a las demandas del municipio. “San Pedro Sula necesita 4,000 lámparas, 1,500 policías o al menos 1,000 policías, 50 patrullas y la construcción de bordos, en vista que vienen las lluvias y la gente está propensa a perder sus cosas. 76 semanas de Gobierno quedan y dentro de unas 40 empezará la política, lo que quiere decir que va a tardar bastante tiempo” para que SPS tenga lo requerido.

Contreras dijo que la respuesta de los diputados fue que ellos solo legislan y que lo que le haga falta a la zona norte debe venir del Poder Ejecutivo. “Tienen razón en alguna medida, entonces hay que hacer un acercamiento con el Ejecutivo y no con el Legislativo. Ellos dicen que no tienen nada que ver con la iluminación de calles, asignación de policías y seguridad de la costa norte. Básicamente están hablando de política, por eso me salí antes, mejor voy a ir a ver si limpio el mercado Dandy”.