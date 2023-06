Toque de queda, otro golpe a la economía del valle de Sula

Petición

Una de las propuestas planteadas por los empresarios y representantes gremiales, es que el toque de queda de inicio a la media noche y no a las 9:00 pm como se tiene estipulado. Autoridades de Seguridad manifestaron que esta será una sugerencia que debe ser analizada y no hay aún luz verde para ello. Roberto Contreras, alcalde de la ciudad se pronunció por medio de un vídeo, en el que dijo estar preocupado por los daños colaterales que el toque de queda representa para los emprendedores y mipymes. Propuso que la medida solo se implemente en barrios y colonias donde hay mayores índices de criminalidad y no en toda la ciudad.