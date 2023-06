Siguen protestas por apagones en San Pedro Sula

“Se nos queman los electrodomésticos, no podemos dormir bien porque los apagones incluso son en la madrugada y está así toda la noche”, denunció Cristóbal Casco, vecino de Jucutuma.

Los residentes señalaron que las interrupciones muchas veces nos han sido anunciadas y son por más de ocho horas y algunas han llegado ha tardar hasta 12 horas.

“La semana pasada nos tuvieron sin energía desde las 7:30 am hasta las 9;00 pm casi. No es posible que este Gobierno que tanto promedio salga con estas cosas. El servicio de energía es básico en cualquier hogar y no puede estar fallando a cada rato”, alegó Martha Amaya, otra pobladora que se manifestó ayer por la tarde.

Los pobladores amenazaron con que las protestas continuarán en otros puntos de la ciudad si las autoridades no les da una pronta solución.