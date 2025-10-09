Caminata para apoyar lucha contra el cáncer será el 18 de octubre

San Pedro Sula, Honduras.

La Liga Contra el Cáncer se prepara para la quinta edición de su tradicional Caminata Rosa, a través de la que buscan crear conciencia acerca de la importancia de la detección temprana y apoyar a personas que luchan con el cáncer de mama.

Claudia Alfaro, presidenta de la institución, informó que el evento es organizado por Farmacia Simán y se llevará a cabo el sábado 18 de octubre de 3:00 pm a 8:00 pm, iniciando en el estacionamiento de Comisariato Los Andes, donde se realizarán muchas actividades y sorpresas.

Explicó que los kits tienen un costo de L450 y están disponibles en las sucursales de dicha farmacia.

Los fondos serán entregados al final del evento y contribuirán a cubrir tratamientos y estudios médicos de mujeres de escasos recursos diagnosticadas con cáncer de mama.

“A diario recibimos pacientes de escasos recursos, estos fondos nos permiten donar mamografías, mastografías o sesiones de quimioterapia”, dijo.