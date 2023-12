Cerca de 60 zonas no tendrán energía eléctrica en San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

El Centro Nacional de Despacho (CND) y la Unidad Técnica de Control de Distribución (UTCD) de la Enee hará mantenimientos a la red eléctrica esta semana que dejarán sin el servicio a cerca de 60 barrios, colonias y residenciales.

Hoy de 8:15 am a 4:15 pm serán afectadas la colonia Prieto, aldea El Zapotal, Villas Pedregal, aldea El Retiro, colonia San Carlos de Sula, calle Corozal y avenida San Andrés. San Roberto de Sula avenida Marales.

Este viernes, de 8:15 am a 10:15 am, no tendrán el servicio eléctrico las colonias Hermosa Providencia, Santa Rosa, San Pedro, San Carlos de Sula, San José de Sula, Centroamérica, San Roberto de Sula, Luisiana, residencial Costa Verde, Villa Ernestina (norte), Cacvil 1 y 2, Santa María, Villa Ernestina, Universal, Arenales, Alabama, aldea Cablotales, aldea Altamizales, San Vicente de Paúl 1 y 2, Leonardo Callejas, Jesús R. Gonzáles, Filadelfia, Pedroza, entre otras. El domingo, de 6:00 am a 5:00 pm, barrio Río de Piedras, colonia Dubón, Figueroa, La Trejo, barrio Lempira, El Benque, Medina, barrio Suyapa, El Centro, Juan Lindo, entre otras.