Abonados se quejan de la inoperancia del call centers de la Enee

El call centers para emergencias, quejas y solicitudes que antes era manejado por la Empresa Energía Honduras (EEH) y pasó a manos de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee), es uno de los servicios más deficientes que heredó la estatal, aseguran abonados.

En Colombia se encuentra ubicado el call centers que atiende la línea 118 del servicio eléctrico, el cual es atendido por personal colombiano, que desconoce siquiera donde se encuentra ubicado San Pedro Sula y demás municipios del país.

Son muchos los retos a los que se enfrenta la estatal, luego de finalizar el contrato de la EEH, tras siete años al frente de la distribución, gestión comercial, lectura, facturación, corte y reconexión del servicio de energía eléctrica.

A diario, miles de abonados se quedan sin energía eléctrica por fallas en el colapsado y viejo sistema eléctrico, su indignación y molestia se maximizan al no ser atendidos en la línea 118 o simplemente tener la promesa que llegarán pronto las cuadrillas atender la emergencia y pasan hasta más de un día sin respuestas.

En la colonia 6 de Mayo del sector Rivera Hernández, los vecinos denuncian que no hay día que no se queden sin energía eléctrica, esto debido a que uno de los cables de la red está dañada, y debe ser reemplazado por uno nuevo.

“El cable está dañado, cuando vienen de la Enee, lo que hacen es medio arreglarlo, hasta con tape (cinta adhesiva) está amarrado, pero ese cable ya no sirve debe ser cambiado, nosotros se lo hemos dicho”, se quejó Laura Reyes, vecina afectada.

Reyes comentó que cada vez que se va la energía llaman a la línea 118 y muchas veces se cansan de esperar y no son atendidos, otras veces le contestan y les dicen que llegarán las cuadrillas y nada.

“Llamamos en la mañana, tipo ocho de la mañana y son las cinco de la tarde y uno vuelve a llamar y dice la muchacha, ya se va asignar la cuadrilla, ósea que todo el día no les ajusta para mandar una cuadrilla, y hay que explicarle bien donde queda porque sino nunca llegan”, dijo molesta Reyes.

En la colonia San José Cinco, hace unas cuatro semanas, unas 250 familias de las zonas 2 y 3, están sufriendo de interrupciones eléctricas a diario, por el daño de un transformador que ya fue reportado a la estatal.

“Llegaron (personal de la Enee) y dijeron que el transformador está sobrecargado, que hay que cambiarlo pero que no hay dinero para comprarlo, como que el transformador cuesta más de 250 mil lempiras. Viene la energía unas dos horas y de ahí se va toda la noche”, comentó Lidia López, vecina afectada.

López dijo que ya no soportan esta situación, que les ha dañado comida, electrodomésticos y no los deja descansar bien por la noche y madrugada.

En redes sociales, los abonados se quejan del pésimo servicio eléctrico que están recibiendo y la falta de respuestas rápidas a través del call centers. “Es pésimo (el servicio), aparte que lo dejan esperando casi 30 minutos para ser atendido, cuando le contestan lo hacen de mala gana y no resuelven nada”, dijo la usuaria Yadi Rodríguez.

Sarahí Pineda, coincide con otros usuarios y señala que “no sirve, nunca contestan, y sin contestan, no resuelven”.

Otro ciudadano compartió que es una pésima atención. “Llamamos juntamente con los vecinos porque la energía se fue en la colonia a las 3:00 pm, a todos nos dijeron que ya habían enviado unidades a resolver el problema y terminaron viniendo a las 2:30 am”, contó.

Un empleado de la Enee, que prefirió omitir su nombre por medio a represalias, manifestó que en mal estado se encuentran más de una docena de vehículos de la estatal, que ahora parecen servir de chatarra, porque no se repararon a tiempo, entre los vehículos hay camiones grandes que se necesitan para la labor de mantenimiento.

También carecen de muchas herramientas, y muchas veces entre ellos compran algunas para poder realizar su labor.

Se conoció que actualmente no está laborando el 100% de los empleados, porque no todos han querido firmar contrato con la Enee, luego de finalizar contrato con la EEH.

René Alfaro, gerente administrativo de la Enee en San Pedro Sula, declaró que continúan en proceso de transición, liquidación y cierre que se extenderá hasta el 2 de febrero de 2024, “toda la parte legal”.

Alfaro indicó que la Unidad Técnica de Control de la Red de Distribución y Flujo Financiero (UTCD), ha decidido mantener a todo el personal y las oficinas de servicio al cliente que venia operando la EEH para no entorpecer las operaciones. “Eventualmente todo el call centers va emigrar a Honduras, entendemos, que hay alguien que atiende que no es del país y por ende no se puede ubicar. El call center aún se mantiene en Colombia, poco a poco haremos la migración”, aseguró.