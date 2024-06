Exempleados realizan protesta de luto frente a alcaldía de San Pedro Sula

A eso de las 6:30 pm como se tenía planificado exempleados de las gerencias de tecnología, ambiente y prestación a los servicios sociales llegaron al parque central y colocaron velas encendidas según ellos en señal de luto por la muerte de la libertad de expresión.

Daniela Mancía exempleada recién despedida explicó que es una protesta de luto porque ha muerto la libertad de expresión y cada vela representa un empleado despedido o agredido..

“Estamos bajo un gobierno municipal dictador en donde si los empleados no hacen lo que les dicen aunque no esté bien o no dicen lo que ellos piden lo llevan al rincón mas desprestigiado de la alcaldía o lo despiden”, dijo.