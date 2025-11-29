Hora y lugar donde votarán los candidatos a alcaldes de SPS

Los sampedranos se aprestan a elegir al alcalde 123 en la historia del municipio y lo harán entre cinco candidatos con perfiles diferentes.
Por la Democracia Cristiana aspira el periodista deportivo José Delio Boquín Rápalo; por el partido Libertad y Refundación, el exalcalde, Rodolfo Padilla; el sociólogo Higinio Abarca aspira a la silla municipal por el PINU, el actual alcalde Roberto Contreras va por su segundo mandato postulado en el Partido Liberal y el empresario Yaudeth Burbara es el candidato del Partido Nacional de Honduras.
Todos tuvieron oportunidad de presentar sus propuestas enmarcadas en temas como vialidad, cultura, servicios públicos, recaudación de impuestos y que la ciudad siga creciendo de manera ordenada.
Cada uno hizo la campaña a su estilo para encantar a los 507,321 sampedranos habilitados para votar en estas elecciones generales.
La búsqueda de los votos de los 233,757 hombres y 273,564 mujeres habilitados y que forman parte del botín electoral de la capital industrial no ha sido fácil en medio de un panorama de incertidumbre y falta de credibilidad en los políticos.
El historiador, Eliseo Fajardo, dice que el sistema de elección de alcalde a lo largo de los años fue modificando, antiguamente existía lo que se llamaba el círculo de gobierno determinado por la autoridad máxima que era el Gobernador.
Historia de los alcaldes
Luego surgieron los distritos, sin embargo, para la década de 1940 aparecen como práctica política la modalidad de elegir en elección cada cuatro años de mandato. No siempre se cumplía por los golpes de Estado y por ello los periodos de gobiernos son irregulares.
"La historia nos dice que hemos electo 122 alcaldes. Roberto Larios Silva gobernó en dos periodos, pero no consecutivos; el alcalde Armando Calidonio es el primer ciudadano en la ciudad en ganar una reelección", explico.
Ya en la recta final los candidatos junto a sus equipos recorrieron los centros de votación y lo harán hoy en el día E. Además ejercerán el sufragio en compañía de sus familiares y seguidores, como ya es una tradición.
Las horas y sitios han sido proporcionados por los equipos de los candidatos. Explicaron que en el caso de que los presidenciables decidan acompañarlos, la hora puede cambiar.
Horas y lugares donde votarán los candidatos
1. Delio Boquín, candidato DC
Centro de Votación: Escuela Pedro Nufio del barrio Medina
Hora: 10:00 am
No le acompañará el candidato Chano Rivera porque se unió al Partido Liberal.
2. Rodolfo Padilla Sunseri, candidato de Libre
Centro de Votación: San Vicente de Paúl
Hora: Pendiente
Le acompañará la candidata a presidenta Riccy Moncada
3. Higinio Abarca, candidato por el PINU
Centro de votación: Centro Básico San José Cinco ubicado en la 33 calle entre la 8 y 9 avenidas.
Hora:10:00 am
No le acompañará el candidato Nelson Ávila
4. Roberto Contreras, candidato partido Liberal
Centro de Votación: Escuela César López en la Satélite
Hora:11:00 am
Le acompañará el presidenciable Salvador Nasralla
5. Júnior Yaudeth Burbara, candidato Partido Nacional
Centro de votación:Instituto San Vicente de Paul
Hora: 9:00 am
No le acompañará el candidato presidencial