El Merendón: Horticultores urgen asistencia

San Pedro Sula

Un 25% de las familias de las 44 aldeas de El Merendón se dedican a la horticultura, pero sus cultivos no tienen un mercado amplio y los intermediarios limitan sus ganancias.

El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Horticultura, y en San Pedro Sula las zonas productoras son estas aldeas en lo alto de El Merendón; pero no reciben el apoyo necesario para la producción y la comercialización de sus productos.

Cristina Reyes, presidenta de la Federación de Patronatos de El Merendón, conformado por 44 aldeas, informó que los cultivos que se siembran en la zona son chile, tomate, rábano, berro, plátano, culantro, limón, apio, flores, maíz, frijoles y café.

La líder comunal dijo que los productores se asesoran previamente cómo van a estar los precios en los mercados, para determinar si es viable producir anualmente, pues si es alto no se pueden arriesgar a producir, ya que en lugar de ser ganancia tienen pérdidas, en donde no sacan ni los gastos de la siembra. “Ya ha sucedido que los productos están a muy bajo precio, y eso afecta a los productores”, comentó.

Otro de los problemas son los intermediarios en los mercados sampedranos, los llamados “coyotes”, quienes son los que determinan a qué precio comprar a los productores y son en realidad quienes más ganan sin hacer mínimo esfuerzo.

Los horticultores de San Pedro Sula esperan que la comuna cree las vías para poder producir y vender adecuadamente las hortalizas. Actualmente se va a realizar un censo digital para determinar la población de las aldeas, detalló Reyes.

“Hay inestabilidad en la producción por mala cosecha, plagas y mal tiempo. La gente se queda totalmente sin nada. Se utilizan intermediarios, el productor se ve afectado porque no se le paga lo que tiene que ser. No se reciben ayudas del Gobierno y las pocas ayudas que puedan llegar de instituciones privadas no están bien canalizadas”, finalizó.