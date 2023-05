Roberto Contreras pierde control en la Corporación

El malestar de los regidores se debe a que en la sesión número 62 el alcalde no permitió que razonaran su voto por una moción referente al tema de Sulambiente . Los regidores pedían que se cumplieran las recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) para evitar ser reparados.

La intransigencia del alcalde Roberto Contreras ha creado una crisis en la Corporación Municipal y por dos ocasiones en menos de quince días no han logrado sesionar para resolver asuntos urgentes.

Pero el alcalde suspendió la sesión y no ha notificado a la Corporación Municipal sobre las decisiones a seguir en este y otros temas.

Ayer, el alcalde convocó nuevamente a la sesión 63, pero nuevamente no hubo quórum. Siete regidores no atendieron el llamado y no se logró sesionar para tocar temas fundamentales.