Más de 100 docentes son capacitados en liderazgo educativo y salud mental

Con el propósito de fortalecer el liderazgo pedagógico y dotar de herramientas para el acompañamiento emocional de los estudiantes, más de 100 docentes de la zona norte participaron en una jornada de capacitación en el marco del proyecto “Educando con Propósito” de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH).

La capacitación, denominada "Inspirando el Liderazgo Educativo", reunió a maestros de distintos centros educativos de nivel medio en un esfuerzo por potenciar sus habilidades directivas y pedagógicas, así como por abordar temas urgentes relacionados con la salud mental de los adolescentes. Javier Mejía, rector de la UTH, destacó que la capacitación para docentes forma parte del gran proyecto "Educando con Propósito", una de las principales iniciativas de la universidad para impulsar la formación integral más allá del aula. "Este evento reunió a más de 100 docentes de diferentes centros educativos para fortalecer sus habilidades de liderazgo. A través de tres conferencistas, se abordaron temas clave para empoderar a los maestros y mejorar su desempeño como líderes educativos", explicó. Mejía también recalcó la importancia de dotar a los maestros de herramientas psicológicas. "La educación cobra mayor sentido cuando trasciende las aulas. El liderazgo es el que transforma a los individuos y revela el gran propósito de la vida; por eso, debemos educar con propósito". "Educando con Propósito" es una propuesta educativa que integra formación académica, valores y fortalecimiento familiar, con el fin de impulsar la transformación social en el país.

El programa se desarrolla en cuatro ejes principales:

Family Building: Unidos con Propósito, que incluye talleres y actividades para fortalecer el vínculo familiar. Encuentro Colegial: Despierta Tu Propósito, con charlas motivacionales y dinámicas para que los jóvenes definan sus metas. Encuentro Universitario: Con Propósito Avanzo, mediante conferencias y paneles con expertos en liderazgo, vocación y fe. Comunidad Digital: Vive con Propósito, una plataforma en línea con historias inspiradoras, contenido educativo y transmisiones en vivo. La fase piloto inició este 2025 en tres ciudades, con una proyección de expansión a nivel nacional entre 2026 y 2028. Su propósito es generar un impacto sostenible, reflejado en el número de familias beneficiadas, jóvenes con planes de vida definidos, una mayor motivación académica y testimonios de transformación personal.

Educando con Propósito: una visión integral de UTH

El Doctor José Mora, quien impartió la conferencia “Una nueva forma de ser inteligentes”, subrayó que enseñar en la actualidad es un gran desafío, debido a los constantes cambios tecnológicos y sociales. “La clave está en fomentar actitudes en el aula como la empatía, la confianza y la serenidad. Los estudiantes que se sienten comprendidos aprenden más, en cambio, en ambientes de miedo o presión, el aprendizaje se ve afectado”, afirmó. Asimismo, el máster Josías Guzmán, director de la carrera de Psicología en UTH, abordó el tema “Conectando con las nuevas generaciones”, haciendo énfasis en la importancia de que los docentes entiendan y se comuniquen efectivamente con las nuevas generaciones. “Creemos en lo que hacen los docentes, son personas conscientes de la necesidad de seguirse formando. Esta es una forma de honrarlos en el marco del Día del Maestro”, indicó. Nelson García, jefe de Redacción en Diario La Prensa, resaltó durante el evento la importancia de los aportes en el ámbito educativo y expresó que el proyecto Mente Sana nació en 2024, consolidándose desde entonces como una herramienta clave para la prevención de problemas emocionales y psicológicos en la comunidad estudiantil. Carlos Humberto Mendoza, subdirector del instituto Manuel Pagán Lozano, ubicado en la colonia López Arellano en Choloma, consideró que este tipo de espacios son vitales para brindar una educación de calidad. “Siempre debemos estar actualizándonos. Enseñar y aprender son cosas distintas, y para poder enseñar bien hay que conocer las nuevas metodologías, la capacitación constante es indispensable”, manifestó el docente. Por su parte, Glenda Cardona, representante del Instituto Evangélico Centroamericano, resaltó la importancia del involucramiento de instituciones como UTH en la formación continua de los docentes, “estas capacitaciones no solo nos benefician a nosotros, sino a nuestros estudiantes. Es admirable que una universidad como UTH se proyecte con tanto compromiso hacia el sector educativo”, puntualizó.