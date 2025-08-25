Construyen varias soluciones viales ante la falta del bulevar en Los Cármenes

San Pedro Sula

Ante el fracaso gubernamental de construir el bulevar desde el segundo anillo hasta Los Cármenes, las autoridades municipales optaron por buscar algunas soluciones viales. Son más de 60 mil pobladores que viven en el corredor SPS–Los Cármenes, a quienes se les prometió la obra, pero ante la negativa se comenzaron a ejecutar algunas obras para minimizar el impacto vial en el sector.

El bulevar no se construyó, según un cruce de cartas, porque hacerlo representaba ampliar el contrato con la concesionaria Siglo 21. La municipalidad ya lo había declarado prioritario, pero la Superintendencia de Alianza Público-Privada le envió una carta a la SIT negando el proyecto. En resumen, el gobierno no pudo. Actualmente, los pobladores observan varios trabajos en la zona, específicamente en los bajos del puente sobre el río Bermejo.

Obra del proyecto Siglo 21

El consorcio Siglo 21 está trabajando en el margen norte. Melina Martínez, directora de proyectos de Siglo 21, explicó que se construye un interconector entre el segundo anillo y la carretera hacia Los Cármenes.

“Ya está en un 50% y se comenzó a finales de febrero. Con esta obra se distribuirá el tránsito vehicular entre el segundo anillo y la carretera a Los Cármenes de manera fluida”. Se trata de un proyecto completo que lleva seis meses de trabajo. La encargada explicó que finalizaron la construcción del túnel y los muros de contención a la salida; además, el sistema de aguas lluvias del área en construcción lleva un 98% de avance. Martínez detalló que el proyecto va más avanzado de lo programado.

Vado construido por la Municipalidad

Ayer la municipalidad habilitó el vado del Limonar, ubicado en las cercanías del desvío hacia la colonia Santa Marta y sectores aledaños, en el corredor donde se construiría el bulevar. El alcalde Roberto Contreras explicó que la obra se hizo con donaciones, aunque no se especificó de cuánto fue el total. La obra tendrá que ser incluida en el Plan Operativo Anual (POA). Contreras resaltó el respaldo de la comunidad a este proyecto, al colaborar con alimentos, madera, cemento y otros insumos. “Esto antes era un basurero y los vecinos, sobre todo los niños, tenían que cruzar por aguas contaminadas. Ahora tenemos un lugar transformado, limpio, de desarrollo y progreso”, dijo. “En tiempo récord se hizo esta obra; trabajamos 20 horas diarias, un esfuerzo grande del equipo de infraestructura. Podemos ver que cuando hay voluntad y ganas de trabajar se puede todo”. Por este paso podrán circular sin ningún problema los vecinos de Los Cármenes y alrededores, aseguró Contreras. “Esta obra se ha efectuado mediante donaciones de tubería, concreto, madera y sistema de iluminación. Aquí no hay fondos municipales, solo el respaldo de los empresarios”, reiteró. El vado puede ser utilizado por las personas que tomen el bulevar del Este y se dirijan hacia Los Cármenes pasando por El Limonar, y viceversa, sin necesidad de llegar hasta el segundo anillo.

Otras soluciones viales