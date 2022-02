Ciudadanos demandan más plazas laborales en el extranjero

El Gobierno firmó convenios para que hondureños pudiesen trabajar de manera legal en Estados Unidos, España, Canadá, incluso Alemania, algo que tiene muy interesada a la ciudadanía; pero que actualmente está detenido.

Bajo el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero (PTTE), la oportunidad para trabajar en los Estados Unidos comenzó a gestarse a finales de 2019, cuando se convocó a los interesados en aplicar a las visas H2A para los que trabajarían en la agricultura y la visa H2B para los que se dedicarían a la reforestación, jardinería, construcción, limpieza y mantenimiento.

Aunque fueron miles de hondureños los que aplicaron, la oportunidad era para 2,000 en el país y 6,000 en todo el Triángulo Norte (Honduras, Guatemala y El Salvador).

A finales del año pasado, Olvin Villalobos, extitular del Trabajo, informó que ya estaban laborando de manera temporal en Estados Unidos, unos dos mil hondureños en la agricultura y servicios y que por medio de un convenio con Alemania se seleccionaría a 100 hondureños para viajar a ese país europeo como aprendices de enfermería.

La semana pasada viajó un grupo de 75 personas de 246 que son beneficiadas con visas temporales de trabajo para labores agrícolas en España. Los compatriotas que viajaron desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales fueron acompañados por la ministra de Trabajo, Sarahí Cerna.

Ellos residirán en la provincia de Huelva con un contrato laboral de seis meses y un salario de 40 euros diarios. Al finalizar su contrato tendrán la posibilidad de ser recontratados. Los 246 beneficiados están bajo el Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero y un convenio entre Honduras y España.

El interés de empresas canadienses por la mano de obra hondureña ha existido por años, incluso empresas canadienses han buscado por su cuenta poder generar oportunidades de trabajo a los hondureños, sobre todo en el área agrícola y de alimentos.

Jissel Rivera, oficial de Colocación en la Secretaría de Trabajo en San Pedro Sula, contó que aunque semanalmente ingresan plazas a la bolsa de empleo, pocos son los que están llegando a dejar su currículum; sin embargo, muchos llegan consultando sobre las oportunidades de trabajar en el extranjero.

Según las autoridades de Trabajo, los convenios ya suscritos siguen su curso con las personas ya seleccionadas. No obstante, aquellos que quieren aplicar a una visa temporal de trabajo deberán esperar que se abran nuevas convocatorias.

Al ingresar a la página www.trabajo.gob.hn y dar clic en el inciso Programa de Trabajo Temporal en el Extranjero aparece el enunciado “inscripción finalizada”. La página ha sido visitada por cerca de dos mil personas.

“Yo quiero aplicar a las visas de trabajo, me gustaría trabajar de camarera o de mesera, ya que aquí he buscado trabajo y no he encontrado”, dijo una de las buscadoras de trabajo que llegó a la bolsa de empleo en el edificio Plaza, local 17A.

Muchos están a la espera de que se abra un nuevo período de inscripción para aplicar a trabajos en Estados Unidos, España o Canadá.

Hasta ahora, los requisitos primordiales han sido no haber salido del país de manera ilegal o de haber tenido visa haber hecho buen uso de la misma y no tener antecedentes penales/policiales. Algunas plazas piden un nivel de inglés.

Más detalles de interés

Desde 2017, el Gobierno gestionó para que los hondureños alcanzaran mayores posibilidades de empleo en el extranjero y comenzó a reclutar para empresas canadienses. Hasta la fecha, 708 trabajadores agrícolas han sido beneficiados.

Personas serán favorecidas con un programa piloto de contratación con el Gobierno de España y Alemania en áreas de agricultura y enfermería.