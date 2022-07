Centro básico retornará a clases virtuales por covid-19 en docentes y alumnos

SAN PEDRO SULA. Una audiencia de descargo podría enfrentar el director del centro de educación básica José Castro López por suspender clases presenciales debido a c asos de covid en maestros y alumnos, según las autoridades departamentales de Educación, porque no hay una orden de volver a clases virtuales.

“Convocamos a una reunión de emergencia y se hicieron presentes padres de familia, el gobierno estudiantil y el consejo de maestros y se decidió suspender las clases presenciales por unos 12 días”.

Benítez añadió que este próximo lunes retomarán las clases, pero de forma virtual. En cuanto a la posibilidad de ser llamado a una audiencia de descargo, dijo que está preparado.

“Ellos mismos (las autoridades) nos autorizaron para que hiciéramos un plan de retorno seguro a clases, y eso lo establece que en caso de rebrote se suspenderían las clases presenciales”.

Eddy Rivas, director departamental de Educación, manifestó que son las autoridades distritales de Educación las que deberán tomar una decisión sobre esta medida tomada por el director Benítez.

“Mientras el ministro no dé una orden que podemos ir a la virtualidad, nosotros no podemos desacatar una orden, no han sido comprobados esos casos de covid científicamente”.