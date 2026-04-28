Caravana inclusiva cerrará el mes de concienciación sobre el autismo en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

La jornada, organizada a través del Programa de Inclusión del centro educativo, busca visibilizar el compromiso de la comunidad escolar con los niños dentro del espectro autista, promoviendo valores como la empatía, la aceptación y la igualdad de oportunidades.

Con una caravana por las principales calles de la ciudad, la Escuela Canaan cerrará este mes las actividades de concienciación sobre el autismo , una iniciativa que durante abril movilizó a centros educativos en favor de la inclusión y el respeto a la diversidad.

De acuerdo con la convocatoria dirigida a padres de familia, la actividad invita a participar activamente en la caravana, portando camisas de colores como símbolo de diversidad, en un gesto que representa el respaldo colectivo a los estudiantes y sus familias.

El recorrido iniciará en las instalaciones de la Escuela Canaan, avanzará por la 12 calle en dirección al sector de Yude Canahuati, continuará hasta las cercanías de McDonald’s y se incorporará a la avenida Circunvalación hasta la Fuente Luminosa, donde realizará el retorno para finalizar nuevamente en el punto de partida.

La actividad se enmarca en el cierre del Mes de Concienciación sobre el Autismo, una fecha que a nivel internacional busca generar mayor comprensión sobre esta condición y reducir los estigmas que aún enfrentan las personas dentro del espectro.

Autoridades educativas destacaron que este tipo de acciones no solo fortalecen el sentido de comunidad, sino que también contribuyen a construir entornos más inclusivos desde la niñez, donde cada estudiante pueda desarrollarse plenamente sin discriminación.

La caravana representa, además, un espacio simbólico para que padres, docentes y alumnos se unan en un mismo mensaje: la inclusión no es una opción, sino una responsabilidad compartida.