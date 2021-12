Buseros hacen sus “pascuas” y Transporte no los frena

Hasta las personas de la tercera edad sufren porque no les dan el descuento del 35% que es su derecho por ley; en tanto que los transportistas aseguran que el precio del combustible y los repuestos ha sido considerable. En ese sentido, al no haber ajuste desde 2018 ( ese año se dio incremento del 10%), sus ingresos se han reducido.

Usuarios denunciaron a LA PRENSA que muchos ayudantes y conductores insultan y bajan de las unidades a quienes se nieguen a pagar este ajuste y se quejan de que el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ( IHTT ) no está tomando este problema con la seriedad del caso.

San Pedro Sula. Por tercera semana consecutiva, usuarios de rutas urbanas de la Capital Industrial deben pagar un aumento de L3 a L5 que no está aprobado y que se impone arbitrariamente porque quien se niega puede ser bajado del bus.

René Caballero, delegado del IHTT en la zona noroccidental, con oficinas en SPS, dio a conocer que desde que comenzaron estos cobros indebidos (23 de noviembre) se ha sancionado a 27 unidades. La multa es de L2,000. Asimismo enfatizó que el Ministerio Público está procesando estos expedientes para proceder conforme a ley.

Especificó que han recibido denuncias, incluso de personas llorando, que fueron bajadas de forma abusiva de las unidades por no querer pagar el aumento, y a estos casos se les está dando prioridad.

Mientras no haya aumento oficial se sancionará a quienes cobren de más, y recordó a los transportistas que sigan el mecanismo debido acudiendo al comisionado Rafael Ruiz como máxima autoridad para revisar las tarifas.

Armando Suárez, dirigente de la ruta 7, dijo que el aumento de L3 debe oficializarse por el Gobierno, y eso no es negociable. Aseguró que Rafael Ruiz no los quiere atender para revisar tarifas, y si las autoridades se endurecen y en su lugar oficializan que no hay aumento habrán tomas en la ciudad para protestar.