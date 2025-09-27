Audiencia para acusados por desvío de fondos municipales sigue hoy

San Pedro Sula.

Los diez imputados por el supuesto fraude de 45.5 millones de lempiras en la municipalidad sampedrana comparecieron ayer en la audiencia inicial. Debido al número de personas y a la cantidad de pruebas anunciadas por el Ministerio Público, más de 30, la audiencia se prolongará varios días.

Las partes iniciaron la presentación de elementos probatorios que supuestamente vinculan a los imputados con el millonario fraude. Cada uno de los imputados tiene su defensor privado y hoy les corresponderá el turno de refutar las pruebas. El Ministerio Público pide la prisión preventiva y que sigan recluidos en Támara.

Detenidos

Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos: violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado. Mientras que Olga Estela Ávila, Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales por el delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela también está acusada de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.