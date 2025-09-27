  1. Inicio
Audiencia para acusados por desvío de fondos municipales sigue hoy

La audiencia se celebra en el Juzgado de lo Penal en materia de criminalidad organizada donde el MP comenzó a presentar pruebas. Son 10 imputados en el caso

Los acusados en audiencia ayer en Tegucigalpa.

Fotografía: cortesía
San Pedro Sula.

Los diez imputados por el supuesto fraude de 45.5 millones de lempiras en la municipalidad sampedrana comparecieron ayer en la audiencia inicial.

Debido al número de personas y a la cantidad de pruebas anunciadas por el Ministerio Público, más de 30, la audiencia se prolongará varios días.

Las partes iniciaron la presentación de elementos probatorios que supuestamente vinculan a los imputados con el millonario fraude.

Cada uno de los imputados tiene su defensor privado y hoy les corresponderá el turno de refutar las pruebas.

El Ministerio Público pide la prisión preventiva y que sigan recluidos en Támara.

Detenidos

Denys Jamil Paz, Eunice Amaya, Osman Chávez, Walter Cartagena, Marlen Mena y Xavier Lacayo, tesorero municipal, están acusados de los delitos: violación de los deberes de los funcionarios y fraude continuado.

Mientras que Olga Estela Ávila, Andrés Fabiola Perdomo y Malcos Jonathan Morales por el delito de fraude continuado. En el caso de Olga Estela también está acusada de lavado de activos junto a Luis Fernando Hernández.

Están prófugos por este caso: Steve Adolfo Fajardo Vargas, Josué David Fajardo Hernández, Henry Geovany Guzmán y Luis Saa.

En el caso del delito de violación de los deberes de los funcionarios es un delito de orden excarcelable y la pena mínima es de tres años.

En el fraude continuado se tiene que verificar la participación de cada uno de ellos y es un delito considerado grave. La pena puede ser entre 9 y 12 años más la multa que se le aplicará por el monto defraudado.

En el caso de los delitos de tráfico de influencias cometido por particulares y lavado de activos por los que se le acusan a Steve Fajardo pueden ser de 15 a 20 años como mínimo.

Entre los elementos de prueba con los que la Fiscalía fundamenta la imputación están: padrones fotográficos, actas de recomendación, 33 contratos suscritos con la empresa Hercord, documentos que acreditan los procesos de contratación directa con la empresa constructora Hercord y las copias de órdenes de pago realizadas a la empresa Hercod.

La audiencia seguirá y será hasta la próxima semana que se conozca la resolución y si se les puede aplicar las medidas sustitutivas a la prisión preventiva a los que enfrentan delitos con penas mínimas.

Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
