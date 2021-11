Atenciones en triajes siguen a la baja en San Pedro Sula

Dónde vacunarse

Los lugares de vacunación contra el covid habilitados en San Pedro Sula son la Unah-vs de 8:00 am a 12:00 del mediodía. Diunsa salida a La Lima, los centros de salud de 8:00 am a 2:00 pm, los Macrodistritos de Salud de Las Palmas y Seis de Mayo que atienden de 8:00 am a 2:00 pm. En la Universidad Católica y el centro de Salud Miguel Paz Barahona la atención es de 8:00 am a 8:00 pm.