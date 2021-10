El Ramón Villeda tendrá una cuarta manga de embarque

SAN PEDRO SULA. Todo está listo para que la aerolínea mexicana de bajo costo Volaris comience a operar desde el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales a partir del 20 de octubre.

El Villeda Morales sigue creciendo con más aerolíneas, frecuencias y nuevas rutas que amplían el abanico de opciones a los viajeros. Con Volaris serían 11 aerolíneas internacionales que operan en la terminal sampedrana.

Nicole Marrder, ministra de Turismo, dijo que el 20 de octubre será el vuelo inaugural, que será asistido por autoridades y representantes de la aerolínea.

“Es una celebración que haremos con los ejecutivos de Volaris, que aterrizarán en un vuelo especial”.

El primero de tipo comercial está itinerado para el 31 de octubre.

Marrder detalló que los vuelos de la aerolínea de bajo costo harán una conexión entre San Pedro Sula a San Salvador, desde donde hacen conexiones a Los Ángeles, Nueva York y Washington.

“Son precios realmente bajos, precios competitivos para poder viajar a estas ciudades y también a la Ciudad de México, que va a conectar desde San Salvador”, expresó la funcionaria.

Para este año están itinerados para los días lunes, viernes y domingo. “Luego, poco a poco se irán ampliando frecuencias y destinos”, acotó Marrder.

Ronny Rodríguez, director de relaciones institucionales de Volaris, manifestó que ven en Honduras un avance en desarrollo y competitividad con la Ley de Fomento para el Transporte Aéreo de Bajo Costo y el modelo de gestión que son las alianzas público-privadas.

Las autoridades de Turismo destacan que con la Ley de Fomento para el Transporte Aéreo de Bajo Costo, aerolíneas que ya operan en el Villeda están abriendo nuevas rutas, aumentando frecuencias, y nuevas aerolíneas están en diálogo con el Gobierno para operar en el país.

En lo que va de este año, Spirit Airlines sumó una nueva ruta directa a y desde Nueva Orleans, siendo este su cuarto destino desde el Villeda Morales. Cuentan con tres frecuencias semanales: los días martes, jueves y domingo. Spirit tiene un vuelo diario a Fort Lauderdale, a Houston los lunes, miércoles, viernes y sábados, a Orlando los martes, jueves y domingos, y a Nueva Orleans los días martes, jueves y domingos.

La aerolínea Air Europa sumó una frecuencia más de su vuelo directo entre Madrid, España, y San Pedro Sula.

Ahora está operando los lunes y jueves. Los lunes, la aeronave viene al Villeda Morales a las 6:20 am y sale a Madrid a las 10:15 am. El jueves llega a las 6:20 am y retorna a Madrid el viernes a las 10:15 am. Avianca retomó una de las rutas preferidas por los pasajeros, reactivaron el vuelo directo desde San Pedro Sula a Miami con tres frecuencias semanales. Leo Castellón, titular de la Superintendencia de Alianza Público-Privada (Sapp), informó que en unos tres meses aproximadamente planean instalar una cuarta manga de embarque en el Villeda Morales.

Castellón aseguró que actualmente ya están funcionando las tres mangas de embarque.

También adelantó que aumentarán en un 25% la capacidad operativa en el Villeda Morales y remodelarán las áreas de migración y aduanas para que el flujo de pasajeros sea más expedito.

Añadió que destinarán L37 millones en la compra de un nuevo puente de embarque que ayudará a agilizar el proceso de desembarque de los pasajeros, restauración de rampas y un nuevo sistema de ventilación, que incluye extractores y ventiladores industriales.

Asimismo, aseguró que invertirán más de 60 millones de lempiras en las mejoras de pistas y ampliaciones de áreas para renovar la certificación de la Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci).

“La manga de embarque y la ampliación de las áreas de migración y aduanas son prioridad”.