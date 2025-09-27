¿Quién es la abuelita? La historia detrás de la fotografía más viral del juego de los tiktokers

San Pedro Sula

"Cómpreme, por favor, son para mis alimentos. Dios les bendiga". Ese sencillo mensaje escrito en una caja de chicles se convirtió en uno de los más vistos en la historia del juego de los tiktokers y ha conmovido a miles en redes sociales. La protagonista es una abuelita cuya identidad aún es un misterio. Incluso Supremo, creador de contenido y organizador del evento, ha iniciado una campaña para encontrarla.

El hallazgo de la imagen de la abuelita y su chiclera

El autor de la fotografía es Héctor Emilio Paz, reportero gráfico de Diario La Prensa. Él relató cómo logró capturar la escena.

“Llegué al Estadio Olímpico alrededor de las cuatro de la tarde. Como siempre, inicié mi recorrido habitual en busca de escenas interesantes para fotografiar. El ambiente estaba cargado de energía: familias, grupos de amigos y un bullicio constante”, contó.

Así publicó La Prensa la imagen de la abuelita y su chiclera

"Fue entonces cuando, en el área de preferencia, algo captó mi atención. Entre la multitud, una señora mayor vendía dulces y chicles. Frecuento este estadio con regularidad, pero nunca la había visto antes. Tal vez era su sencillez la que resaltaba en medio del alboroto. Me llamó la atención cómo usaba su celular; pensé que quizá era fan de alguno de los tiktokers presentes. Sin pensarlo mucho, decidí fotografiarla. Eran las 4:46 p. m", añadió Paz. Al revisar la imagen notó el mensaje en la chiclera, pero para entonces la mujer ya había desaparecido entre la multitud."Intenté buscarla nuevamente para hacerle algunas preguntas o tomarle otra fotografía, pero no la volví a ver el resto de la jornada", dijo.

Supremo busca a la abuelita de la chiclera

Tras viralizarse la imagen, Supremo publicó en sus diferentes plataformas un mensaje pidiendo ayuda para localizar a la abuelita. “Ayúdenme a buscarla para bendecirla”, escribió el creador de contenido. La historia se ha convertido en un fenómeno de solidaridad en línea, con miles de usuarios compartiendo la imagen en la esperanza de encontrar a la mujer de la chiclera.