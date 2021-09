Claves

1__ Elección Maestro delBicentenario En septiembre se celebra el Día del Maestro y no puede pasar desapercibido por lo que también tendrá su festejo.

2__ Centros educativos tendrán sus celebraciones Son pocos los centros educativos que están en clases presenciales. Pero recibir clases virtuales no es excusa para no conmemorar el Bicentenario, dicen las autoridades.

3__ Los militares realizarán actos alusivos al Bicentenario el 15 de Septiembre, informaron los organizadores.