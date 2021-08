Al día, 30 pacientes esperan cupo en los hospitales de San Pedro Sula

SAN PEDRO SULA

“Vemos que a pesar de que estamos avanzando en la vacunación en el departamento de Cortés, adonde desde hace tres semanas se inició con la población de 18 años, todavía nos mantenemos con la positividad de la semana pasada”, lamentó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza.

El funcionario dio ayer la conferencia de prensa semanal en la cual se informa sobre los datos de la pandemia del covid-19 en el departamento de Cortés y consideró que a medida se vayan aplicando las segundas dosis del biológico anticovid, los contagios podrán disminuir.

“La esperanza es la vacunación acompañada de las medidas de bioseguridad; pero necesitamos que la población acuda a los centros de vacunación. Hemos visto en los últimos días apatía a vacunarse, tenemos la vacuna y estamos analizando bajar el rango de edad para seguir avanzando”, expresó Cosenza.

El doctor reiteró el llamado a vacunarse y a continuar con el uso de la mascarilla, el lavado de manos y mantener el distanciamiento entre personas.

Casos

En la semana epidemiológica número 32 (del 8 al 14de agosto) en el Laboratorio de Biología Molecular del departamento de Cortés se procesaron 2,366 pruebas PCR, de las cuales 1,347 dieron positivas y 1,019 negativas para una positividad del 57%.

Carlos Leitzelar, coordinador del Laboratorio de Biología Molecular, dijo que el número de muestras es poco y esto debido a que la gente no está acudiendo a los triajes.

“La positividad sigue aumentando, y qué quiere decir esto, que del número total de muestras muchas más personas están saliendo positivas o que la poblacción no está cuidando, no utiliza la mascarilla, y no es que la vacunación no está siendo efectiva, hay que recordar que la vacuna nació para evitar la fase grave de la enfermedad no para no contagiarse”, expresó.

Añadió que el estar inmunizado contra el covid no significa que no se contraerá la enfermedad, “es por eso que hacemos el llamado a la población a seguir usando las normas de bioseguridad.

Es un hecho equivocado creer que el estar vacunado no se contagiará”.

Lesbia Villatoro, jefa de la Región de Salud de San Pedro Sula, informó que la semana pasada dejó 1,391 nuevos casos de covid-19. “Lo que significa una reducción del 9% respecto a la semana anterior en la que tuvimos 1,768 casos.

En cuanto a la positividad tenemos en la semana un 52%, 9% menos que la pasada”, explicó.

Respecto a los fallecidos dijo que la semana pasada murieron nueve sampedranos en los hospitales a causa de la enfermedad, y en lo que va del año la cifra es de 553 fallecidos.

En cuanto a las atenciones en los triajes, Villatoro dijo que “en la última semana tenemos un aumento del 21% en el triaje de Colegio de Ingenieros, significa que 684 sampedranos acudieron al Colegio de Ingenieros, al Infop llegaron 1,211 ciudadanos, lo que representa un aumento también del 21% y en el triaje salida al norte el crecimiento fue un 7% al atender a 1,336 personas”, detalló.

La doctora finalizó diciendo que a diario 30 pacientes son estabilizados en los triajes y esperan cupo en los hospitales de la ciudad.