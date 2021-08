Municipales de San Pedro Sula cierran temporalmente famoso restaurante Jardines Café

San Pedro Sula, Honduras

El popular restaurante Jardines Café, ubicado en la colonia Jardines del Valle de San Pedro Sula, fue cerrado temporalmente por orden de las autoridades municipales.

"Por medio de la presente queremos informarles que por disposición de las autoridades municipales nuestro establecimiento estará cerrado durante ocho días", informó Jardines Café en un comunicado.

El negocio que tiene más de 15 años operando estará atendiendo nuevamente hasta el domingo 22 de agosto.

"El cierre temporal trae un gran dolor en todo el equipo de Jardines Café ya que tratamos de mantener los empleos de músicos, meseros, cocineros, seguridad y activos", detalla.

El restaurante fue cerrado supuestamente por no cumplir con la ordenanza de toque de queda implementado en el país para evitar la propagación del covid-19.

Secretaría de Seguridad a través de la Policía Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), determinó extender el toque de queda a partir de este lunes 16 de agosto hasta el domingo 22 de las 10:00 de la noche hasta las 05:00 de la mañana.

Jardines Café explicó a Diario LA PRENSA que los municipales han llegado al negocio antes de que comience el toque de queda y como todavía hay ambiente, aúnque ya se hayan apagado las luces y se le diga a los clientes que ya está cerrado. Después de varias inspecciones y varios llamados las autoridades municipales decidieron cerrar temporalmente el negocio.

Al restaurante además le impuso una multa por cierre de 50 mil lempiras.

Óscar González, propietario de Jardines Café, denunció que en varias ocasiones las autoridades municipales han entrado al negocio con policías a intimidar a los clientes. "Desde haces dos meses cada vez que llegan a inspeccionar jueves, viernes y sábado me ponen una cita", indicó.

También cuestionó que hay otros negocios abiertos hasta las tres de la mañana y no son multados. "A los demás negocios solo llegan y sacan a los clientes y a mí no me han dejado facturar. No es justo ver que otros lugares estén facturando y yo no", dijo González.